17 saattir doğalgaz verilemeyen Samsun’da uzun tüp kuyrukları

Samsun'da yol çalışması sırasında doğalgaz boru hattının hasar görmesi nedeniyle kente gaz akışı durdu. Yaklaşık 17 saattir doğalgaz hizmeti alamayan vatandaşlar, tüp ve elektrikli soba kuyruğuna girdi.

Tekkeköy İlçesi Kirazlık Mahallesi Derbent mevkiinde karayollarının yol yapım çalışması sırasında ana doğalgaz borusu hasar gördü. Hasar nedeniyle il geneline doğalgaz akışı durdu. Yaklaşık 17 saattir doğalgaz akışının sağlanamadığı kentte, vatandaşlar yemek yapmakta kullanmak için tüp kuyruğuna girdi. Bazı vatandaşlar da soğuk hava nedeniyle, elektrikli soba almak için yetkili mağazalara akın etti. Yaşanan bu duruma kent sakinleri, sosyal medya üzerinden de tepki gösterdi.

Yaklaşık 2 ay önce de yine altyapı çalışmaları sırasında boru hattının zarar görmesiyle kente bir süre doğalgaz verilemediği belirtildi.

YETKİLİ FİRMADAN AÇIKLAMA

Samsun Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (SAMGAZ) Genel Müdürü Yılmaz Kolsan, “11.02.2017 tarihinde gece 03.30 saatinde; Kirazlık mevkiinde altyapı kurumu tarafından yürütülen altyapı çalışmaları esnasında, ana doğalgaz hattına hasar verilmiştir. Verilen hasar sebebiyle; 20’lik çelik ana doğal gaz hattında zarar meydana gelmiş ve doğalgaz kaçağı oluşmuştur. Şu an itibariyle Tekkeköy haricinde şehir genelinde doğalgaz kesintisi yaşanmaktadır. Ekiplerimiz tarafından hasar noktasında gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Doğalgaz arzı sağlanana kadar doğalgaz ile çalışan cihazların kapatılması güvenli kullanım için önemlidir. Hasarın giderilmesi akabinde; ekiplerimiz tarafından doğal gaz arzının sağlanması amacıyla bina bazında gerekli kontroller yapılarak güvenli bir şekilde tekraren doğalgaz arzı sağlanacaktır” dedi.

DHA