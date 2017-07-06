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17 yaşındaki kızına defalarca tecavüz etmiş!

Kütahya'da 17 yaşındaki A.K.'yi, cezaevinde tutuklu olan babası 43 yaşındaki Y.K.'nın hamile bıraktığı DNA testi sonucunda belirlendi.

22:126 Temmuz 2017
Gündem
17 yaşındaki kızına defalarca tecavüz etmiş!
Kütahya'da 17 yaşındaki A.K.'yi, cezaevinde tutuklu olan babası 43 yaşındaki Y.K.'nın hamile bıraktığı DNA testi sonucunda belirlendi.

Daha önce Kütahya’nın merkeze bağlı köyü olan Gövem Mahallesi’nde oturan A.K., geçen 16 Haziran’da karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle yakınları tarafından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

ÖZ BABASI DEFALARCA TECAVÜZ ETMİŞ

A.K.’nin yapılan tetkiklerinde, 2 aylık hamile olduğu belirlendi. A.K., doktorlara üvey annesiyle birlikte kaldıkları evde öz babası Y.K.’nın kendisiyle defalarca ilişkiye girdiğini, bunun sonucunda da hamile kaldığını söyledi.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

TUTUKLANDI

Doktorların durumu bildirmesini ardından baba Y.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen ve kızının eski nişanlısından hamile kalmış olabileceğini  söyleyen Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi’ne konuldu.

HER ŞEY DNA TESTİNDE ORTAYA ÇIKTI

İki aylık hamile olan A.K.’nın karnındaki bebeği hastanede yapılan kürtajla alındı. A.K.’nın kimin tarafından hamile bırakıldığını belirlenmesi için de baba Y.K. ile A.K.’nin eski nişanlısından alınan kan örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan DNA testinde  A.K.’yi öz babası Y.K.’nın hamile bıraktığı belirlendi.

Halen tutuklu olan Y.K.’nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.  DHA

Son güncelleme: 22:1406.07.2017
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