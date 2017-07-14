“170 bin kişi topladılar. Bizim mitingimize 2 milyon insan gelmişti”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'da düzenlenen Adalet Mitingine katılanlar için verdiği sayı tartışmaları bir kez daha alevlendirdi. BBC'ye konuşan Erdoğan, "Bakın toplam, İstanbul dışında otobüslerle gelenlerle birlikte topladıkları 170 bin kişi. Biz bir 7 Ağustos mitingi yaptık, 2 milyon insan orada toplandı" dedi.

BBC’den Zainab Badawi’ye özel bir mülakat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Yürüyüşünü eleştirerek, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüş sonrası yapılan mitingine de sadece 170 bin kişinin katıldığını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Erdoğan’ın, Badawi’nin bazı sorularına yanıtları şöyle:

-Geçen yıl bu zamanlarda, başarısız bir darbe girişimi gerçekleşmiş, ülke hiç olmadığı gibi bir araya gelmişti. Ama o birliktelik ruhu şu anda yok olmuş durumda. Ve sizin darbe girişimini, sadece darbeye kalkışanları değil tüm muhalefeti ortadan kaldırmak için kullandığınız yönünde eleştiriliyorsunuz. Herkes bir araya gelmişti. Her yaştan ve politik geçmişten insan “Biz demokrasinin yanındayız” dedi. “Darbenin karşısındayım” dediler. O birliktelik ruhuna ne oldu?

Bizim birliğimizde herhangi bir şey söz konusu değil. Buna tahammül edemeyenler bunları uyduruyorlar.

“ARAMIZDAKİ FARK BUDUR”

-Ama Ankara’dan İstanbul’a eşi daha önce görülmemiş bir yürüyüş gerçekleşti. Bu yürüyüşün sloganı ‘Hak, hukuk, adalet’ti. Genel inanış, sizi eleştiren herkesin peşine düştüğünüz yönünde. ‘Benimle değilsen bana karşısındır’ sözünü hatırlatıyor bu…

Şimdi ben size özellikle bir şey söyleyeyim; Bu tamamıyla sözde bir adalet yürüyüşüdür. Ve bu sözde adalet yürüyüşünün ortalaması bellidir. Bunun ortalaması bazen 500 olmuş, bazen 1000 olmuş, bazen 1500 olmuş bu kadar. Bakın bütün bunların bu yürüyüş esnasında hükümetimiz her türlü güvenlik önlemini sağladı. Bu güvenlik içinde bu yürüyüşü yaptılar. Ve gelip de en son topladıkları mitingdeki kalabalık nedir? O kalabalık da ortada. Bakın toplam, İstanbul dışında otobüslerle gelenlerle birlikte topladıkları 170 bin kişi.

Biz bir 7 Ağustos mitingi yaptık. Ve 2 milyon insan orada toplandı. Aramızdaki fark budur. Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak, hükümetimiz, hükümet olarak bugüne kadar kimsenin önünü kesmemiştir. Kimsenin demokratik haklarını engellememiştir.

“BİRLİK RUHUNDA BÜTÜNLEŞMEMİŞLERDİR”

-Benim de sorum oydu; darbe girişiminde sonra milyonlar sokağa çıktı. Şimdi insanların protesto için yürüdüğünü görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bunun için size ‘O birliktelik ruhuna ne oldu?’ diye sormuştum.

Şimdi hiçbir zaman bu ana muhalefet, Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti ve onlarla beraber hareket edenler, PKK terör örgütü, bunlar hep beraber hareket ettiler. Bunlar hiçbir zaman bir birlik ruhunda bütünleşmemişlerdir. Bunlar her zaman ayrılıkçı olmuşlardır. Ve ana muhalefet, şu anda terör örgütü ile birlikte hareket etmiştir. Ve aşırı uçlar beraber hareket etmişlerdir. Dolayısıyla bunların böyle bir birlik ruhunda bulunması da bundan sonra zaten söz konusu olmayacaktır. Asıl demokratik mücadeleyi de şu anda iktidar partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi, Parlamento’da gayet açık ne şekilde ortaya koymaktadır.

“BENİMLE SÖYLEŞİ YAPIYORSUNUZ BANA ÖZGÜRLÜK TANIMIYORSUNUZ”

-Size net bir şekilde şunu sormak istiyorum; gazeteciler özgürce konuşamadıklarını düşünüyorlar. Birinci olarak bu. İkinci olarak da; Türkiye dünyada en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülke… Geçtiğimiz yıl 160 medya kuruluşu kapatıldı. 2500 kadar gazeteci ve medya çalışanı işlerinden oldu. 150 gazeteci şu anda hapiste. Bu rakamda, dünya çapında hapiste olan gazetecilerin üçte birine denk geliyor…

Bakın şu anda siz benden daha fazla konuşuyorsunuz. Asıl özgürlük sizde. Siz bana özgürlük tanımıyorsunuz. Benimle böyle bir söyleşi yapıyorsunuz ama bana özgürlük tanımıyorsunuz. Ve gazetecilikten dolayı içeride olan yok. Bunu çok açık görmemiz lazım.

“SÖYLEDİĞİNİZ ŞEYLER DÜRÜST DEĞİL”

-Darbe girişimi sonrası 200 bin kadar Türk vatandaşı ya tutuklanmış ya işlerinden atılmış ya da uzaklaştırılmış durumda. Bunların arasında, politikacılar, akademisyenler, gazeteciler var. Size şunu sormak istiyorum; mahkeme onların suçlu ya da suçsuz olduğuna karar verecekleri süreçte bu insanlar nasıl hayatta kalacaklar? Bu insanlar işlerini kaybettiler ve onların bakımında olan yakınları var. Bu insanlara ne olacak?

Yani hanımefendi, önce şunu söyleyeyim; kusura bakmayın bakın bu söylediğiniz şeyler doğru değil, dürüst değil. Bakın yargı, Batı’da yargı oluyor da, Türkiye’nin yargısı niye yargı olmuyor? Bugün yargı ByLock denilen bir delili yakalamıştır. Eagle denilen bir delili yakalamıştır. Bu delillerin yanında da ‘FETÖ Terör Örgütü’nün bağlantılarını tespit ederek bu bağlantıları ortaya koymuştur. Ve askere sızmış, yargıya sızmış, polis teşkilatımıza sızmış, tüm bakanlıklara sızmış bu darbeciler yakalandığı zaman, bunlar hala orada tutulacak mı? Bunlar görevden alınmayacak mı? Kusura bakmayın.

Bakın Doğu Almanya-Batı Almanya birleşmesinde 500 bin insan açığa alındı. Kimsenin sesi çıkmıyor. Ama Türkiye’de şu anda devlete karşı darbe yapanlara müdahale yapılmasın isteniyor. Böyle bir şey olmaz.

“DEVLET NİYE BESLESİN”

-Ama işlerinden atılanlar ve uzaklaştırılanlar, onlar nasıl hayatlarını sürdürecekler? Türk devleti onlara sosyal yardım yapacak mı, ödenek sağlayacak mı? Çünkü geçim kaynakları ellerinden alınmış durumda. Ailelerine ne olacak?

Böyle bir yaklaşım olabilir mi ya? Bir insanın özlük hakları varsa, özlük hakları kendisi için geçerli ise bu haklar kendisine verilir. Bu özlük haklarını kaybettiyse ne yapar; gider özel sektörde çalışır, devlette çalışmaz. Yani devlet herkesi, sonuna kadar herhalde bakmak, beslemek zorunda değildir. Çünkü bunlar bir terör örgütünün mensuplarıdır. Terör örgütünün mensupları olanları devlet niye beslesin? Benim 250 vatandaşım öldürülmüş. 2193 vatandaşım yaralı. Bunların yarasını acaba kim saracak? 250 şehidimi kim geri getirecek? Bunları niye konuşmuyoruz? Bunları konuşalım.