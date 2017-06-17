Yılmaz Özdil: Burak Akbay üzerinden soru işareti yaratıp aslında gazeteyi imha etmek istiyorlar

Sözcü Gazetesi'nin usta yazarı Yılmaz Özdil, Gazetemizin imtiyaz sahibi Burak Akbay hakkında ise, "Sözcü medyanın yandaşlaştırılması sürecinin son kalesi. Herhalde tüm medya patronları ile çalıştım. Ben bunlar içinde Burak Akbay kadar özgürlükçü, özellikle köşe yazarlarını bu kadar özgür bırakan medya patronu görmedim" dedi.

Ülkemizin en çok okunan köşe yazarı katıksız Atatürkçü cesur kalem Yılmaz Özdil'in konuk olduğu Halk Arenası’nda Gazetemizin imtiyaz sahibi Burak Akbay hakkında ise, çok önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz Özdil, “Türkiye’de gazete patronları dönemi bitti. Özal süreçleri… Holding patronlar dönemi başladı. AKP’nin medyayı imha döneminde böyle bir şans bulmuştu. Genç bir işadamı zekasını kullandı, Türkiye’nin en çok okunan gazetecilerinin de işsiz kalması çekim alanı yarattı. Gazetecilikten başka bir işi olmayan Burak Akbay, Türkiye’nin en özgürlükçüsü gazetesini yarattı” dedi.

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Sözcü Gazetesi’nin usta yazarı Yılmaz Özdil, “İddialar ortaya atılıyor, soru işareti yaratılmaya çalışılıyor. Rahmi Turan, Emin Çölaşan vb. hepsini tanıyorsunuz ama patronu tanımıyorsunuz. Rahim Turan’dan Uğur Dündar’a, sayfa sekreterleri, muhabirler, editörler dahil bu gazete namuslu şekilde mesleklerini yaptıkları için işinden atılan insanlar. Bu gazetenin yazarlarını topladığınız zaman meslek deneyimleri 2000 seneden fazla. Bu gazeteciler patronlarının FETÖ’cü olduğunu öğrenememişler! Ertuğrul Abi’yi hepiniz tanıyorsunuz. Burak öyle biri değil sevmiyor öyle işleri. Muhabir gibi gelsin çalışsın. Burak Akbay bu gazetenin tıpasıdır. Çekersen kimse kalmaz. Nokta vuruşla patronu imha etmeye çalışıyorlar. Burak Türkiye’de operasyon yapmıyor. Yurt dışında yapıyor. KHK ile malını alabilirsin. Necati Abi’ye tekzip gönderiyorlar, FETÖ ağzıyla yazıyorsun diyorlar. Burak Akbay’ın fotoğrafını montaj yapmışlar diyoruz. Bize mahkeme senin de gazeten var cevap ver diyor. Adamın bize gönderdiği tekzibi kabul ediyorlar bizim itirazımıza tekzip yayınlatamıyoruz” dedi.

“Burak Akbay’a vergi cezası kestiler, cezayı kesenler FETÖ’dan attılar” diyen Yılmaz özdil, “Sözcü sizinle ilgili bir şey.. Rahim abi, Emin abi… Yarın sabah bir tanesi Maimi’de, Londra’da yaşarlar. Merde de namerde de muhtaç değiller. Bu insanlar çoluğunu çocuğu riske ederek gerçekleri anlatıyorlar. Bu gazete kapanırsa aslında siz kaybederseniz. Bu gazete sizin.

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Bana FETÖ’cü gazeteci desen Hüseyin Gülerce ve Fehmi Koru derim. Bunlar ihbarcımız kardeşim! Fehmi Koru’nun zorluklarının olduğunu düşünüyorum. Mecburiyetleri var. Köşesinde yazdı önce sahte isimle. Burak Akbay “FETÖ’nün okulunda okudu” dedi. Burak Akbay’ın nerede okuduğu belli. “İsviçre’de evde kaldı” dedi. Kim söyledi? Babası. Burak Akbay’ın ihbarcısı babası çıktı. Normalde savcının Ertuğrul Akbay’ı çağırması lazım. ama savcı Hüseyin Gülerce’yi çağırıyor. Gülerce FETÖ gazetesinin başyazarı. Eski yazılarına baktım. “Susturun bunları” demiş. Bizim patron FETÖ’cü ama bize oradan “susturun” diyorsun. Bizim avukatlarımız var. Tek tek ortaya koyuyorlar. Yalan, iftira. Netice yok. Bu size anlattıklarımın hepsini biliyorlar.

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Sözcü siyasi bir gazete değil. Kıdem tazminatlarını iç ediyorlar. Sözcü’den başka kimse yazmıyor. Bizi susturursa sapıklara af kanunu geçer. Çünkü bunu size kimse söylemez. Sözcü okumazsanız bunu öğrenemez. Zeytini illa kesecekler. Sözcü olmasa zeytinleri keseceklerini öğrenemeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.İLGİLİ HABER Yılmaz Özdil'den AKP'ye: Kalkınma'dan bile vazgeçtik adaleti bize ver!