2 aylık bebeğin ölümünde sır perdesi aralandı

İSTANBUL’da 2 aylık Afgan bebek 'yüksekten düşme sebebiyle' kaldırıldığı hastanede 1 aylık tedavi sonrasında can verdi. Olaydan 3 ay sonra ailenin 8 yaşındaki oğlunun itirafı, minik bebeğin babasının öfkesine kurban olduğunu ortaya çıkardı.

Afganistan'daki içsavaş ve karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye gelen A.T. ve kocası S.A. yıllar önce Zeytinburnu'na yerleşti. İki çocukları olan çiftin geçtiğimiz Haziran Ayı'nda bir çocukları daha oldu. Anne A.T., 10 Ağustos’ta bir yakınının yanınann giti. 28 yaşındaki kadın evine döndüğünde 3 aylık oğlunun hareketsiz halde yerde olduğunu gördü. A.T., minik çocuğu Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültedi Hastane’sine götürdü. Küçük çocukta düşmeye bağlı beyin hasarı oluştuğu anlaşıldı. Anne çocuğunu hastaneye bıraktıktan sonra kaçtı. Annenin çocuğunu bıraktıktan sonra 2 oğluyla Bursa’ya gittiği öğrenildi.

“BABAM YERE FIRLATTI”

Minik bebek 1 aylık süren tedavi sonrasında 6 Eylül’de hayatını kaybetti. Afgan bebeğin ölümü kayıtlara “Yüksekten düşmeye bağlı ölüm” olarak girdi. Ancak acı gerçek 3 gün önce ortaya çıktı. A.T. bir yakınıyla ölen çocuğu hakkında konuşurken 8 yaşındaki oğlu söze girdi. İddiaya göre Afgan çocuk “ Kardeşim düşmedi, ağlıyordu. Babam çok sinirlendi, kardeşimi alarak yere fırlattı. Daha sonra sesi kesildi” dedi. Duydukları karşısında dehşete düşen anne hemen Emniyet'e giderek, şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hemen bir ekip oluşturdu. Sivil polisler, Karacabey'e gidere Afgan anneyi İstanbul'a getirdi. İfadesi yenilenen kadından, kocasının arkadaşları ve yakınları hakkında bilgi alındı. Şüpheli Zeytinburnu’nda gözaltına alınarak Emniyet'te sorgulandı. Suçunu kabul eden evlat katili baba, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AFGANİSTAN’DAN GELEN 130 BİN MÜLTECİ VAR

Ülkemizde, Afganistan'dan kaçarak daha iyi bir yaşam için Türkiye’ye gelen 130 bin Afgan mülteci bulunuyor. Afgan mülteciler daha çol kağıt ve atık toplayarak yaşamlarını sürdürüyor. Daha çok Asayiş suçlarıyla medyada yer alan Afganlar, daha çok kendi aralarında işledikleri cinayetlerle gündeme geliyor. Zor şartlar altında yaşayan Afganların ülkelerinden göç etmelerinin en önemli sebebi olarak, terör, radikal unsurların baskısı ve yoksulluk olarak gösteriliyor. Afganistan’da her 1000 kişiden 23,06’sı mülteci statüsündedir. Yaşam süresinin çok az olduğu ülkede ortalama yaş yaşam süresi 43,34 olarak görülüyor.