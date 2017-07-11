2 bin 200 komiser yardımcısı adayı alınacak

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde 2 bin 200 öğrenci alımı yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 2017-2018 eğitim-öğretim yılında emniyet mensubu olmayanlar arasından komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı yapılacak. 2 bini erkek, 200'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 200 ilk derece amirlik eğitimi (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı için başvuracak adayların lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

Ön başvurular 17 Temmuz- 2 Ağustos 2017 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet adresinden online olarak alınacak. Alıma ilişkin diğer gerekli hususlar ve adaylarda aranacak şartlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi www.pa.edu.tr’den ilan edilecek.