2 bin yıllık Roma sütununu evinin önüne yerleştirdi

Antalya'da su altı araştırmacısı Mustafa Aydemir'in, Kaleiçi'nde oturduğu evinin önünde bulunan Roma dönemine ait granit sütunları, 1994 yılında Antalya Müzesi'nden izin alarak, taşındığı yeni binanın önüne götürüp yerleştirmesi yıllar sonra tartışma ve dava konusu oldu.

Antalya’da su altı araştırmacısı Mustafa Aydemir’in, Kaleiçi’nde oturduğu evinin önünde bulunan Roma dönemine ait granit sütunları, 1994 yılında Antalya Müzesi’nden izin alarak, taşındığı yeni binanın önüne götürüp yerleştirmesi yıllar sonra tartışma ve dava konusu oldu.

Sualtı araştırmacısı Mustafa Aydemir, Antalya Kaleiçi’nde otururken evinin önünde bulunan Roma dönemine ait 2 bin yıllık granit sütunları, 1994 yılında Antalya Müzesi Müdürü’nün izniyle Muratpaşa İlçesi Şirinyalı Mahallesi’nde taşındığı 3 katlı binanın girişine götürüp yerleştirdi. Binaya da ‘Sütunlu Konak’ adı verildi.

Emekli sanat tarihi öğretmeni 66 yaşındaki Ertekin Kaya ise sosyal medya hesabında “2000 yıllık sütunları yürütüp süs eşyası yapmışlar. Bu kadarına pes” yazısıyla birlikte sütunların fotoğraflarını paylaştı. Daha sonra o dönem Antalya Müzesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na durumu bildiren Kaya, bu girişimlerinden sonuç alamadı. Eserleri taşıyan Mustafa Aydemir ise Kaya’ya paylaşımları nedeniyle hakaret ve tazminat davası açtı. 2 yıldır yargılanan Ertekin Kaya, beraat etti.

‘SÜTUNLAR ÇOK İYİ KORUNMUŞ’

Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, taşınma işinin 1994 yılında gerçekleştiğini söyledi. O yıllarda resmi kurumların bu taşınma işlemine izin verdiğini belirten Karabayram, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın vatandaşın şikayetiyle ilgili gerekli çalışmaları yaptığını aktardı. Karabayram, “Bakanımız Nabi Avcı bu tür konulara çok büyük önem vermektedir. Tarihi eserlerin gelecek nesillere taşınmasına yönelik kesin bir talimatı var. Sütunlar ilgili vatandaşımız tarafından bugüne kadar çok iyi korunmuştur. Bakanlığımıza bağlı ekipler de dönem dönem sütunlara yönelik denetimler yapmaktadır” dedi.

RESTORANIN İÇİNDE DE VAR

Cemil Karabayram, 1994 yılında alınan bazı kararların yanlış uygulamalarının günümüzde dönem dönem ortaya çıktığını anlattı. 2005 yılından sonra eserlerin taşınmasına yönelik izin verilmediğini belirten Karabayram, “Eserin tanıtımı açısından çıkan haber güzel olmuştur” diye konuştu. Cemil Karabayram, Kaleiçi’nde bir restoranın içinde kalan Roma dönemine ait sütunları DA gazetecilere gösterdi. Karabayram, eserlerin korunması için her türlü çabayı gösterdiklerini aktardı. (DHA)