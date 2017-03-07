2 dönümlük araziye 5 misli inşaat yapma izni verildi

İl Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin eskiden müdürü olduğu Birikim Koleji’nin inşaatı için Çevre Bakanlığı özel plan yaptı. Bodrumlar emsal dışı bırakıldı. Bu şekilde okulun inşaat alanı 5 katına çıktı

İl Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin eskiden müdürü olduğu Birikim Koleji’nin inşaatı için Çevre Bakanlığı özel plan yaptı. Bodrumlar emsal dışı bırakıldı. Bu şekilde okulun inşaat alanı 5 katına çıktı

Pendik'te bulunan Birikim Koleji'ne özel inşaat düzenlemesi yapıldı… İlçedeki Doğu Mahallesi'nde Pendik Belediyesi'ne ait 2 bin metrekarelik araziye 1996 yılında Birikim Eğitim Öğretim ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından “Özel Pendik Birikim İlkokulu/Ortaokulu” yapıldı.

Arazi, 2011 yılında okulu işleten “Birikim Eğitim Öğretim ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.” tarafından satın alındı. 2013'te arazi Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan ilan edildi. 1996 yılından bu yana faaliyette olan ilk ve ortaokulun afet riski taşıması ve fiziki yetersizliklerinden dolayı yıkılıp yeniden yapılmasına karar verildi.

OKULA ÖZEL PLAN YAPILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu araziye özel olarak plan değişikliği yaptığı iddia edildi. İnşaat hakkının 1.25 emsalden 2 emsale çıkarıldığı öne sürüldü. Normal şartlar altında hesaplamaya dahil edilen bodrum katların da emsal dışı bırakıldığı iddia edildi. Bu sayede 2 dönümlük araziye 5 katı inşaat izni verildi. Bakanlığın özel plan yaptığı kolejin müdürlüğünü, 2016 yılından beri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olan Ömer Faruk Yelkenci yapmıştı. Yelkenci 2014 yılında da Özel Eğitim Kurumları Müdürüğü'ne atanmıştı.

DÜZENLEMEYE TEPKİ VAR

Bakanlığın parsel bazında yaptığı özel düzenlemeye tepki gösteren Cumhuriyet Halk Parti'li (CHP) meclis üyesi Hüseyin Sağ, “Söz konusu okulda bodrum katlar inşaat hakkına dahil edilmeyince ikiye çıkan emsal aslında 3'e çıkmış oluyor. Normalde 1.25 olan emsal hakkı

2.5 kat artırılmış oluyor. Bu durumda 2 bin metrekarelik araziye 10 bin metrekare inşaat yapılabilecek. Bakanlığın bu parsel için devreye girmesinin tek nedeni kolejin eski müdürünün şimdi İl Milli Eğitim Müdürü olması. Normal bir vatandaş için aynı düzenlemeyi yapmazlardı” diye konuştu.

2014'te devlette çalışmaya başladı

Yelkenci 2014'da Özel Eğitim Kurumları Müdürüğü'ne atandı. 2016'da İl Milli Eğitim Müdürü oldu.