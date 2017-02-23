Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘2 Türk komandosu Yunanistan’a kaçtı’ iddiası

2 Türk komandosunun Yunanistan’a kaçtığını ve siyasi sığınma talebinde bulunduğu bildirildi.
20:3523 Şubat 2017
Gündem
‘2 Türk komandosu Yunanistan’a kaçtı’ iddiası
2 Türk komandosunun Yunanistan’a kaçtığını ve siyasi sığınma talebinde bulunduğu bildirildi.

Yunan Ethnos gazetesi, 2 Türk komandosunun Yunanistan'a kaçtığını ve siyasi sığınma talebinde bulunduğunu yazdı. Gelen ilk bilgilere göre Fatih Arık ve Halit Çetin isimli 2 Türk vatandaşı kaçak yollardan Meriç Nehri'nden geçtiler. 15 Şubat tarihinde Cezayirli insan tacirinin yakalanmasıyla komandoların da yakalandığı, 17 Şubat tarihinde Orestiada şehrindeki karakola başvurarak siyasi sığınma talebinde bulundukları bildirildi. Gazete bu iki şahsın Recep Tayyip Erdoğan’ı öldürmeye kalkışan timden olabileceğini iddia etti.

Yunan polisinin konuyla ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

İHA

Son güncelleme: 20:3823.02.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar