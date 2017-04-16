2017 Anayasa Referandumu İstanbul sonuçları

16 Nisan referandumu sonuçlarında 'hayır oyları ilk kez öne geçti. İstanbul'da evet oyları yüzde 49 olurken hayır oyları 51 oldu.

16 Nisan referandum için ilk sonuçlar gelmeye başladı. İstanbul’da evet oyları yüzde 49 olurken hayır oyları 51 oldu. İstanbul’da toplam sandığın yüzde 98’i açıldı. İstanbul’daki oy oranlarının ilk açıklandığı dakikalarda ‘evet’ oylarının yüzde 57’de olması ancak sandıklar açıldıkça ‘evet’ oranının düştüğü ‘hayır’ oranının artığı gözlendi.

1 Kasım seçimlerinde parti parti dağılım şu şekilde

İSTANBUL GENELİ… (EVET CEPHESİ % 57.7, HAYIR CEPHESİ % 42.3)

AKP % 48.7, MHP % 8.6 BBP ise % 0.4 oy aldı. Üç partinin İstanbul’da oy oranı yüzde 57.7 olmuştu.

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