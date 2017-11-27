2017 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? Mevlid Kandili’nde okunacak dualar ve ibadetler! İşte tarihi…

Mevlid Kandili 2017 yılında ne zaman, hangi gün idrak edilecek araştırılıyor. Mevlid Kandil'inde yapılacak ibadetleri ve okunacak duaları haberimizde bulabilirsiniz. Mevlid Kandili, Peygamberimizin doğum günü münasebetiyle kutlanan kutlu bir gündür. Bu mübarek gün ve gecede hangi ibadetler yapılmalı? Peygamber Efendimizi anmak için hangi duaları okuyabiliriz? 2017 yılının son kandili olarak idrak edeceğimiz Mevlid Kandili ne zaman?

İslam alemi Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV) dünyaya geldiği gece olan Mevlid Kandili’ni bekliyor. Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günlerini bağlayan gecedir. Peygamber Efendimizin doğum günü, Mevlid Kandili olarak idrak edilir. Bu mübarek gece Kasım ayının hangi gününe denk geliyor? Okunacak dualar ve yapılacak ibadetler hangileri? Müslüman Alemi tarafınca bu özel gece bir hafta süre ile dua ve Kuran-ı Kerim eşliğinde kutlanmaktadır. İşte Mevlid Kandili’nin net tarihi…

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük Peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in doğum gününü bu yıl 29 Kasım 2017 Çarşamba gününe denk gelmektedir.

MEVLİT KANDİLİ NEDİR?

Mevlid Son peygamber Hz.Muhammed’in (s.a.v) doğumunu anlatan edebî metinlerin makam ve usûl ile okunmasıdır. Türkçeye Arapça’dan girmiş olan kelime, “Peygamberin doğum günü” anlamında da kullanılır. Halk arasında mevlit, mevlüd, mevlüt olarak da söylenmektedir.

Rasulullah (s.a.s.), Fil yılında, Rebi’ülevvel ayının on ikinci pazartesi gecesi dünyaya gelmiştir. Bu, miladî takvime göre, 571 yılının Nisan ayının yirmisi olarak hesaplanmıştır. Onun doğduğu ev, Beytullah’ın doğusundaki Safa tepesinin yanında Mevlid sokağı diye adlandırılan yerdedir.

Peygamberimizin dünyaya teşrifini (doğum gününü) kutlamak için Mevlid Kandilini kutlarız. Mevlid Kandili’ni de; mevlid okuyarak, Kuranı Kerim okuyarak, dua ederek yani kısacası ibadet ederek kutlarız. Peki bu geceyi nasıl geçirmeliyiz? İşte Mevlid Kandili’nde yapılabilecek ibadetler…

REBİÜLEVVEL AYINDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

En’am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur

Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel Ayı'nın ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır. Rebiülevvel Ayı'nın ilk gecesinde iki rekat namaz sünnettir.

İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi ise İki rekat namaz kılınır. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra “Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun” ikinci rekatında da “Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin.” ayeti kerimeleri okunmalıdır. Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir. Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa “Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh” okunur.

MEVLİD KANDİLİ'NDE YAPILABİLECEK İBADETLER

Sadece mevlid kandilinde yapılması gereken özel ibadetler yoktur. İşte her kandil gecesinde yapılması gereken ibadetler:

1. Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. (Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Manası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.))

3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli. Nafile namazı nasıl kılınır, aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.

4. Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli.

6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı. Tevbe istiğfar nedir aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.

7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8. Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10. Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.