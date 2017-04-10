2017 referandum sonuçları: Türkiye geneli

Tüm Türkiye 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan Anayasa referandumuna kilitlendi. Vatandaşlar şimdiden 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladılar. İşte bu tarihi günde sozcu.com.tr'den Türkiye Geneli 2017 referandum sonuçlarına detaylı olarak ulaşabileceksiniz.

Türkiye 16 Nisan Pazar günü tarihi bir dönemeçten geçecek. Oy kullanmaya hak kazanan vatandaşlar sandık başına giderek “Evet” ya da “Hayır” tercihinde bulunacak. 2017 referandum sonuçlarından “Evet” çıkarsa Türkiye partili tek adam sistemine geçecek ve “tek adam” ne derse onun dediği olacak. Türkiye geneli referandum sonuçlarından “Hayır” çıkar ise 29 Ekim 1923’ten bu yana süregelen ve halkın sözünün geçtiği Parlamenter sistem ile ülkemiz yoluna devam edecek.



HALK 2017 REFERANDUM SONUÇLARINI MERAK EDİYOR

Bu tarihi günde vatandaşlar 2017 referandum sonuçlarını merak ediyor. Türkiye geneli ve ayrı ayrı 81 ilin referandum sonuçlarına ilişkin tüm detaylara 16 Nisan Pazar günü sozcu.com.tr adresinden ulaşabileceksiniz.

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2010 REFERANDUM SONUÇLARI NASILDI?

Seçmen sayısının 52 milyon 51 bin 828 kişi olduğu 2010 referandumunda sandığa giden kişi sayısı 38 milyon 369 bin 215 kişi olmuş seçmen katılım yüzdesi %73,71’de kalmıştı. İşte 2010 referandum sonuçları:

EVET : %57.88 21 milyon 787 bin 610 kişi

HAYIR : %42.12 15 milyon 856 bin 441 kişi

GEÇERLİ OY : %98.61 37 Milyon 644 bin 051 kişi

GEÇERSİZ OY : %1.39 725 bin 164 kişi

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde toplan seçmen sayısı 52 milyon 701 bin 719 kişi olarak belirlenmiş toplam 41 milyon 284 bin 822 kişi sandık başına gitmişti. Katılım oranı ise %73,72’de kalmıştı. Sandıktan:

Recep Tayyip Erdoğan: %51,79

Ekmeleddin İhsanoğlu: %38,44

Selahattin Demirtaş : %9,76

Bu sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti.

2015 GENEL SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

Seçmen sayısının 56 milyon 949 bin 9 kişi olduğu 2015 genel seçiminde kullanılan oy sayısı 48 milyon 537 bin 695 olmuştu. Geçerli oy sayısı 47 milyon 587 bin 695; geçersiz oy sayısı ise 697 bin 464 olarak belirlenmişti. Bu sonuçlara göre:

PARTİ Genel başkan Oy % Sandalye Adalet ve Kalkınma Partisi Ahmet Davutoğlu 23.681.926 49,5 317 Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu 12.111.812 25,32 134 Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli 5.694.136 11,9 40 Halkların Demokratik Partisi Selahattin Demirtaş

Figen Yüksekdağ 5.148.085 10,76 59

Bu sonuçlarla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidar olurken Cumhuriyet Halk Partisi ise ana muhalefet partisi olarak belirlendi.

SON ANKET SONUÇLARI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 16 Nisan'da yapılacak referandum çalışmaları kapsamında Çorum’da, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Teczan burada, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve İl Başkanı Hasan Suvacı ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 16 Nisan’da yapılacak halk oylaması ve referandum çalışmalarına ilişkin konuşan Tezcan, ‘Evet' propagandası yapanlara devlet imkanlarının seferber edildiğini ancak ‘Hayır' propagandası yapanlara ise tüm yolların kapatıldığını savundu.

‘ANKETLER VAR 53-60 ARASI..'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, referandum anketlerinde ‘Hayır’ın yüzde 53-60 arasında göründüğünü söyledi. Tezcan, şöyle konuştu: “Hayır çıkacağına eminim. Bir defa anketler var. ‘Hayır’ bandı yüzde 53-60 arasında değişiyor. ‘Evet’in bütün gizleme çabasına, tartışmayı başka yöne çekme çabasına rağmen vatandaş bu işi anladı. ‘Tek adama bu kadar yetki verilmez’ diyor vatandaş. Millet, meclisin yetkilerine sahip çıkmak istiyor. Bu işaret, ‘Hayır’ çıktıktan sonra meclisi daha da güçlendiren bir anlayışı ortaya koymak lazım. Bu sonraki iş. Vatandaş, partizan Cumhurbaşkanı istemiyor vatandaş.'

UĞUR DÜNDAR’DA ANKET SONUÇLARI HAKKINDA KONUŞTU

Halk TV’de “Halk Arenası”nı sunan duayen gazeteci Uğur Dündar anket sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uğur Dündar’ın programında referandum öncesi anket şirketlerinin yapmış olduğu araştırmalardan Gezici anket şirketinin yapmış olduğu açıklamalardan bahsedildi. Dündar, Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici'nin, kendisine attığı mesajda ”Sandığa katılım yüksek olursa ‘Hayır’ en az yüzde 52 çıkar” dediğini açıkladı.

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