Nisan ayında yapılması öngörülen yeni anayasa referandum tarihi için iki tarih öne çıkıyor. Sandığa atılacak pusulalar ve üzerine vurulacak mühürde netlik kazandı.

2017 yeni anayasa referandumu ne zaman yapılacak? Oy pusulaları nasıl olacak?

Nisan ayında yapılması öngörülen yeni anayasa referandum tarihi için iki tarih öne çıkıyor. Sandığa atılacak pusulalar ve üzerine vurulacak mühürde netlik kazandı.

Meclis’teki büyük tartışmaların ardından MHP’nin de desteğiyle referandum sınırını aşan yeni anayasa taslağı halk oylamasına sunulacak. Peki referandum ne zaman yapılacak, oy pusuları nasıl olacak? İşte gündemimizin en üst sırasına tırmanan yeni anayasa taslağı ile ilgili detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta başında bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için Afrika’ya gitti. Erdoğan’ın bu akşam yurda dönmesi bekleniyor. Anayasa değişiklik teklifi gelir gelmez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne gidecek. Erdoğan, onayı verdikten sonra Resmi Gazete’de yayınlanacak. Teklif yayınlandıktan sonra 60 gün içinde referanduma gidilmesi gerekiyor.

CHP AYM’YE GİDECEĞİNİ AÇIKLADI

Ancak CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Anayasa Değişiklik teklifiyle ilgili Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını duyurdu. Ağbaba; “Anayasa Mahkemesi'nden umutluyuz. Açık oy kullanıldı. AKP'nin komiserlerinin eşliğinde kullanıldı. Bunların hepsinin kanıtıyla beraber en kısa sürede Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız” dedi. AYM’nin vereceği karar referandum tarihini etkileyebilir. AYM’nin ne yönde bir karar vereceği tabiiki bilinmiyor. Ancak referandum takvimine ters bir karar çıkması beklenmiyor.

NİSAN AYININ İLK HAFTASINDA SANDIĞA GİDİLECEK

Eğer AYM aksi yönde bir karar vermezse, Türkiye Nisan ayında yeni anayasayı onaylamak için sandık başına gidecek. Referandum tarihi için ise iki tarih ön plana çıkıyor. Bunlar; 2 ve 9 Nisan.

OY PUSULALARI NASIL OLACAK?

Kamuoyundaki tartışmalardan birisi de halk oylamasında hangi mührün basılacağı ve pusulanın nasıl olacağıydı. Bu soruda yanıtını buldu. Referandumda üzerinde ‘tercih’ yazan mühürlerin kullanılacağı ve oy pusulasının da beyaz zemin üzerine ‘evet’ ile kahverengi zemin üzerine ‘hayır’ bulunacağı açıklandı.