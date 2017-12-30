2017 yılı böyle geçti

Türkiye'de 2017 çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçti. 2017 yılının Sözcü için anlamı daha bir başkaydı. 19 Mayıs'ta sözde delillerle gazetemize algı operasyonu düzenlendi. 2 arkadaşımız yok yere 6 ay cezaevinde tutuldu. Neyse ki adalet sonunda tecelli etti ve tutuklu arkadaşlarımız tahliye edildi. İşte 2017'de Türkiye'de öne çıkan olaylardan bazıları...

YENİ YILA TERÖR SALDIRISIYLA BAŞLADIK

İstanbul Ortaköy’de ünlü gece kulübü Reina’da silahlı saldırı gerçekleşti. 39 kişi yaşamını yitirdi, saldırıyı IŞİD adına Abdulkadir Masharipov üstlendi. Masrahipov daha sonra düzenlenen operasyonla yakalanarak yargı önüne çıkarıldı.

İZMİR’DE TERÖR SALDIRISI

İzmir Adliyesi yakınlarında meydana gelen terör saldırısında bir polis memuru ve bir adliye çalışanı şehit düştü. Şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in, dikkati ve kahramanlığı sayesinde büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı.

ŞUBAT

FETÖ İDDİANAMELERİ

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü’ndeki eylemlere ilişkin iddianame, tamamlanarak mahkemeye gönderildi. Bir numaralı sanığın FETÖ elebaşı Gülen olduğu iddianamede, iki numaralı zanlı Öksüz, üç numaralı şüphelinin ise Batmaz olarak yer aldı.

MART





HOLLANDA’DAN KÜSTAH TAVIR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’nın Hollanda’da Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretler engellendi ve Kaya’nın Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girişine izin verilmedi. Hollanda polisi, olaya tepki gösteren Türkleri güç kullanarak dağıttı.

NİSAN

16 NİSAN REFERANDUMU… SİSTEM DEĞİŞTİ

16 Nisan'da gerçekleştirilen başkanlık referandumunda Türkiye genelinde yüzde 51.4 “evet”, yüzde 48.6 “hayır” çıktı. OHAL şartlarında gidilen halk oylamasına şaibe iddiaları damga vurdu. İstanbul, Ankara, İzmir dahil birçok büyükşehir başkanlığa ‘hayır' dedi. Başkanlık referandumu ile ilgili şaibeli sonuçlar ve YSK’nin mühürsüz oy pusulası kararı birçok ilde protesto edildi.

18 NİSAN: HELİKOPTER DÜŞTÜ- 12 ŞEHİT

18 Nisan sabahı Türkiye, Tunceli’den acı bir haber aldı. Pülümür’den 11.40’da kalkan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter ile Tunceli’deki görev uçuşu sırasında saat 11.50 sıralarında telsiz teması kesildi. İçinde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personel olmak üzere 12 kişinin bulunduğu helikopterin düştüğü belirlendi. Saat 17.00 sıralarında karadan yola çıkan jandarma birliği, enkaz alanına ulaştı ve helikopterdeki 12 kişi şehit olduğunu tespit etti.

MÜFREDAT DEĞİŞTİ

Yeni açıklanan müfredatta Darwin’in evrim teorisi yer almadı, 15 Temmuz konusu eklendi. Ayrıca “Atatürkçülük” kavramı müfredattan çıkarıldı. Yeni müfredat birçok tartışmaya konu olurken öte yandan liseli öğrencilerin ve velilerin tepkisini çekti.

MAYIS

WİKİPEDİ'YE ERİŞEM ENGELİ

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia'ya Türkiye'den erişim engellendi.

ERDOĞAN YENİDEN AKP LİDERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 979 gün sonra partisine yeniden üye oldu. Mayıs ayında, AKP MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, partiye üyeliğinin ihya edilmesi oy birliğiyle onaylandı. Erdoğan, “beşinci çocuğu” olarak nitelendirdiği partisine, “979 gün” sonra yeniden üye olarak döndü.

SÖZCÜ’YE OPERASYON

19 Mayıs günü Sözcü’ye yönelik algı operasyonunun düğmesine basıldı. Sözcü muhabiri Gökmen Ulu ile Sorumlu Yazıişleri Müdürü Mediha Olgun tutuklandı. Sözde FETÖ iddiaları ile gerçekleştirilen operasyon

tüm Türkiye’yi şok etti.

HAZİRAN

CHP’Lİ BERBEROĞLU TUTUKLANDI –

CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu MİT TIR’ları davasında tutuklandı.



ADALET YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI

Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşe geçti. Adalet Yürüyüşü Ankara’dan İstanbul’a 24 gün sürdü. 24 gün süren Adalet Yürüyüşü'nün son gününde Maltepe’de 2 milyon vatandaşın katıldığı Adalet Mitingi düzenlendi.

TEMMUZ



İSTANBUL'U SEL GÖTÜRDÜ

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış, altyapı yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi, yüz binlerce vatandaş mağdur oldu.

AĞUSTOS

22 Ağustos günü acı haber geldi. Duayen gazeteci Şükrü Kızılot yaşamını yitirdi.

EYLÜL

TEOG KALDIRILDI – Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı döneminde uygulamaya giren TEOG için, “Biz TEOG’la mı geldik?” diyerek kaldırılması talimatı verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “TEOG kalkacak” ifadesinden 3 gün sonra harekete geçen MEB, TEOG'un kaldırıldığını açıkladı.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVI DEĞİŞTİRİLDİ – Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Doğru bulmadığını” belirtmesi üzerine kaldırılan TEOG'un ardından, bu sefer de üniversitelere giriş sınavı olan YGS ve LYS'nin kaldırılacağı duyurusu geldi. Üniversiteye girişlerde YGS ve LYS yerine getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üzerinden bir ay geçmeden üçüncü kez değişti.

EKİM

BELEDİYE BAŞKANLARI İSTİFA ETTİ – Erdoğan'ın Ankara, Bursa, Balıkesir, Uşak, Niğde ve Nevşehir belediye başkanlarının istifasını istediği basına yansıdı. Birçok belediye başkanı istifa etti.

Ankara’da 23 yıllık Melih Gökçek dönemi de sona erdi. Melih Gökçek, açıklamasında “Erdoğan’ın emrine uyarak istifa ediyorum” dedi. Eski milletvekili Meral Akşener, İYİ Partiyi kurdu.

KASIM

SÖZCÜ’YE TAHLİYE

19 Mayıs 2017 günü düğmesine basılan Sözcü’ye yönelik algı operasyonunda adalet tecelli etmeye başladı. Ara kararını açıklayan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan arkadaşımız Gökmen Ulu için tahliye kararı verdi. Gökmen Ulu, cezaevinden tahliye oldu. Gökmen Ulu, ailesi ve arkadaşları tarafından alkışlar eşliğinde karşılandı ve özgürlüğe adımını attı. Babasından 174 gündür uzak olan Efe’nin, koşarak ona sarılması ve birlikte yere yuvarlanmaları ise gecenin sembolü oldu…

MÜFTÜLERE NİKAH YETKİSİ VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan müftülere nikah kıyma yetkisi veren kanunu onayladı.

REZA ZARRAB VE ATİLLA DAVASI

ABD’de “Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı delmek için kumpas kurmak”, “ABD’yi dolandırmak için kumpas kurmak”, “Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak”, “Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak”, “Kara para aklamak” ve “Kara para aklamak için kumpas kurmak” gerekçeleriyle yargılanan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab, suçunu kabul ederek savcılıkla anlaşma yaptı ve itirafçı oldu.Hakan Atilla’ya karşı tanıklık yapan Reza Zarrab Egemen Bağış’ın kendisine yardım ettiğini ve Zafer Çağlayan’a 50 milyon avro rüşvet verdiğini anlattı. Zarrab’tan sonra kürsüye çıkan FETÖ’cü polis HÜseyin Korkmaz, ABD’nin bu davasının aslında bir FETÖ kumpası olduğu iddialarını güçlendirdi.

KASIM

ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararını açıklamasının ardından, dönem başkanı Türkiye’nin çağrısı üzerinde İstanbul’da olağanüstü toplandı. İİT üyesi ülkeler Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak ilan etti