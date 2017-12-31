2018 burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve burçlara dair her şey…

2017'de kimi aşktan yana mutluydu kimi mutsuz! Kimi de tek başına... Peki 2018'de aşktan yana kimler mutlu olacak? Acısıyla tatlısıyla koskoca bir 2017 senesini geride bıraktık. Dileriz 2018 her burç için ayrı ayrı harika geçer.... Sizler için ünlü Astrolog Dinçer Güner 2018 senesini her burç için ayrıntılı bir şekilde yazdı. İşte 2018 yılında burçları bekleyenler...

Bir seneyi daha geride bırakıyoruz. Sizler için ünlü Astrolog Dinçer Güner 2018 senesini her burç için ayrıntılı bir şekilde yazdı. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle… İşte burçları bekleyenler. Aşk hayatı, para durumları…

2018’DE BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

2018’DE AŞK HAYATINIZ NASIL OLACAK?

YENİ YILDA PARAYA DAİR ÖĞRENMEK İSTEDİĞİNİZ HER ŞEY

2017’de maddi olarak zorluk çekenler de oldu, borç içinde kalanlar, rahat bir sene geçirenlerde… Peki 2018’de paraya dair kimler mutlu olacak? Para hayatınız bu sene nasıl etkileyecek? Paraya dair merak ettiğiniz her şeyi Dinçer Güner’in sizin için hazırladığı para rehberine bakarak öğrenebilirsiniz. İşte 2018’in para rehberi…

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ

31 Mart’ta Venüs, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 24 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal anlamda şanslı ve keyifli bir sürece giriş yapacaksınız. Kazancınızı artırabilecek tekliflerle karşılaşabilir, yeni kazanç yolları yaratabilirsiniz. Paranızı size zevk veren konulara harcayabilirsiniz. Gardırobunuzu yenileyebilir, yeni eşyalar satın alabilirsiniz. Venüs her durumda güzel etkiler yaratacak. 30 Nisan’da 9 derece Akrep burcunda Dolunay meydana gelecek. İş konularında tacize maruz kalabilirsiniz. Dolunay etkisiyle nafaka, miras, burs, prim gibi konularda gelişmeler meydana gelebilir. Bunun yanı sıra kredi alabilir, muhasebecinizle görüşebilir, kısaca maddi konulardaki tüm mevzularla ilgili sorunlarınızı çözüme kavuşturabilirsiniz. Sağlığınıza, özellikle de üreme organlarınıza dikkat edin.

15 Mayıs’ta Uranüs, Boğa burcuna geçiş yapacak, 2026 senesine kadar bu burçta seyahat edecek ve sizin için yepyeni bir dönem başlayacak. Uranüs, alıştığınız düzenin değişmesine ve sıradışı gelişmelere işaret ediyor. 2. evinizde hareket edecek Uranüs, madde ve finans konularına yaklaşımınızı kökten değiştirebilir ve radikal kazanç kapılarıyla karşılaşabilirsiniz. Finansal anlamda dengeyi sağlamakta zorlanabilirsiniz. Aşırı özgürlükçü ve risk alan bir yapıya sahip olabilirsiniz. Farklı konulardan gelir elde etmek üzere yeni adımlar atabilirsiniz. Finansal özgürlük ihtiyacınız giderek artacak. Bu dönemde astroloji vb. konularda eğitim alabilir ve bu konulardan gelir elde edebilirsiniz. Aniden artan gelirlerin yanı sıra maddi kayıplar ve iflaslar da söz konusu olabilir. Finansal olarak birilerine bağımlıysanız, bağları koparmaya yönelik adımlar atabilirsiniz. Büyük devrimi daha çok kazançlarınız alanında yaşayacaksınız. 9 Eylül’de Venüs, Akrep burcuna geçiş yapacak ve Venüs Retrosu, Retro bitimi derken sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar finansal konularda dikkatli adımlar atmanızda yarar var. Borç, alacak ve verecek işleri, krediler, bankacılık işlemleri, burslar, primler, vergiler, muhasebe gibi konular ön plana çıkmaya başlayacak. Ortaklaşa kazanılan gelirlerde bir takım gizlilikler söz konusu olabilir. Sağlık açısından üreme organlarınız ve böbrekleriniz hassas olabilir.

24 Ekim’de 1 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Finansal konular gündeme gelebilir. Yeni kazançlar gündemde. Özellikle iş hayatınıza ilişkin konularda hızlı ve olumlu gelişmeler meydana gelecek. Finansal anlamda ödül veya destekleyici etkiler gündemde olacak. Bu, yeni bir müşteriyle tanışma, terfi veya daha iyi maaşlı bir işe geçişle ilgili olabilir. Her koşulda bu Dolunay para konularınızı gündeme taşıyacak. 7 Kasım’da 15 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Finansal anlamda tek başınıza hareket etmeniz zorlaşabilir, eşinizden veya çevrenizden destek alabilirsiniz. Krediyle ilgili işlere girişebilirsiniz. Eşinizin veya ortağınızın finansal durumuyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu Yeni Ay size ait olmayan ama sizi yakından ilgilendiren konularla ilgili olacak. Bu alanlarda zekanızı kullanarak enteresan çözümler üretebilirsiniz. Yalnız bu hafta, birlikte çalıştığınız kimselerle olan ilişkilerinize ve sağlığınıza dikkat edin. İş yaptığınız kimselerden ağır eleştiriler alabilirsiniz. Bağırsaklarınıza ve bağışıklık sisteminize dikkat edin. Tahlil yaptırmak gibi sağlık konularında para harcamanız gerekebilir.

DİNÇER GÜNERİ YAZDI: 2018'DE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİ

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA

Venüs, 24 Nisan’da İkizler burcuna geçiş yapacak ve 19 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu sizler için para demek… Daha çok para kazanabileceğiniz, gelirinizin artacağı bir sürece giriş yapıyorsunuz. Yaratıcı fikirlerinizi paraya dönüştürme fırsatı yakalayabilirsiniz. Bu süreçte bol bol hediye alabilir, keyfiniz ve moda için para harcayabilirsiniz. Sizin için finansal anlamda güzel bir dönem başlıyor.

29 Mayıs’ta 8 derece Yay burcunda Dolunay meydana gelecek. Eğer finansal bir kaynak arayışı içindeyseniz, Dolunay zamanında destekleyici etkiler altında olabilirsiniz fakat kazançlar ve kayıplar bir arada görünüyor. İş ve kariyerinize ilişkin önemli anlaşmalar gündeme gelebilir. Borç, alacak-verecek ve eşinizin finansal sorunlarıyla ilgili sürpriz gelişmeler kapıda.

7 Aralık’ta 15 derece Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek gelirler, kredi, borç, alacak-verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri gibi konular bu Yeni Ay’ın ana konusu olacak. Bu konularla ilgili bilgi-iletişim hızı artabilir. Yeni Ay zamanı özellikle boşanmayla ilgili durumlarda nafakaya ilişkin güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Harcamalarınızı denetim altına almanızda fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek göreceksiniz. Para geldiği gibi gider ve gideceği yerler borçlarınızla ilgili olacak. Bu şekilde hayatınızdaki önemli bir gediği kapatabilirsiniz. Yine Yeni Ay zamanında yatırım için kredi çekebilirsiniz. Bu yatırım arsa, ev ve toprakla ilgili bir konuda olabilir. Yine maddi bir borç yükü söz konusu ama bu tamamen sizin iyiliğinize, uzun vadede kazançlı çıkmanıza hizmet edecek. Yine Yeni Ay zamanı kaslarınıza ve eklemlerinize dikkat etmenizde yarar var. Kas ağrıları ve spazmları meydana gelebilir. Spor yaparken, özellikle de koşarken ve yürüyüşlerde kendinizi çok fazla kasmayın.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER

2 Ocak’ta 11 derece Yengeç burcunda Dolunay meydana gelecek. 2 Ocak civarında finansal anlamda ani harcamalar ortaya çıkabilir ve bu durum gerginlik yaratabilir. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda destekleyici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu hafta maddi konularda sınırlarınızı çok fazla zorlamamanızı tavsiye ederim. Finansal anlamda çok gergin bir hafta sizi bekliyor. Lüks tüketimden uzak durmanızda, kesenizi çok fazla zorlamamanızda yarar var. 17 Mart’ta Mars, Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Başkalarına ait finansal konular, krediler, miras, burs, eşinizin veya ortağınızın finansal durumuyla ilgili daha hırslı davranabilirsiniz. Bu konularla ilgili stres yaratan koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yatırım yapmak için kredi araştırmasına gireceksiniz. Miras veya nafakayla ilgili konularda ilk etapta sınırlarınız zorlanacak olsa da sonradan lehinize dönecek. Bu dönemde eşiniz veya ortağınız fazla para kazanabilmek uğruna çok çaba sarf edebilir.

19 Mayıs’ta Venüs, Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 13 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar kazançlarınızı artırabilecek ve kazançlarınızı daha rahat yönetebileceksiniz. Bazılarınız ev ve yerleşimle ilgili konularda harcama yapabilir. Hatta bu durum alım-satım, kiralama konularını da kapsayabilir. 28 Haziran’da 6 derece Oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek. 8. evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay başkalarına ait finansal kaynaklar, krediler, ödemeler gibi konuları hayatınızda daha görünür hale getirecek. Fon alım-satım işleriyle ilgilenebilirsiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ

31 Ocak’ta 11 derece Aslan burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Bu hafta yılın ilk tutulması olan Aslan burcundaki Ay tutulması büyük bir etki bırakarak geçecek. Tutulmaların etkisi 15 gün sürecek. Tutulma, para, bütçe, kazanç konularında etkili olacak. Kazancınızı artırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu kazanç, zam veya bir alım-satım işiyle elinize geçecek para kaynaklı olabilir. Eğer bir ortakla iş yapıyorsanız, avantajlı koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu tutulma sonrasında kendinize telefon, yüksek teknolojili ürünler de satın alabilirsiniz. Gündeminizde yeni bir ev veya araba almak olabilir.

15 Şubat’ta 27 derece Kova burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek ve bu ay boyunca etkili olacak. Tutulmanın hayatınızda odaklanacağı konular, krediler, borçlar, ekonomi, finansal durumlar, vergiler, miras, sponsorluklar, nafaka konuları, muhasebeyle ilgili işler, değişim, dönüşümle ilintili konular olacak. Bu dönemde uygun faiz oranlarıyla yatırım yapmak için kredi çekebilirsiniz. Belki kendi işinizi de kurabilirsiniz. Sürpriz bir ödeme alıp borcunuzu ödeme konusunda çeşitli kolaylıklarla karşılaşabilirsiniz. Sponsorluk görüşmeleri yapıyorsanız, tutulma sizi mutlu edecek bir konuyu karşınıza çıkarabilir. Eğer ortaklı bir iş yapıyorsanız, gelirlerinizde artış söz konusu olabilir. Evliyseniz veya uzun süreli bir ilişkiniz varsa, sevgilinizin iş ve maaş konularında iyileşmeler gözlemleyebilirsiniz. Ev alma fikrine sıcak bakabilir, bununla ilgili bir araştırma yapabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili maaşınızda bir düzeltme, iyileştirme, zam gibi bir durumlarla karşılaşabilirsiniz.

17 Mart’ta Mars, Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Enerjinizi daha çok ilişkiler ve ortaklıklar alanına yönlendirebilirsiniz. Enerjinizi kontrollü bir şekilde kullanabilir, yeni bağlantılar kurabilir, ortaklıklarla ilgilenebilirsiniz. Yalnız Mars’ın zaman zaman agresif duygulara yol açacağını da unutmayın. Ortaklıklarla ilgili konularda stres yaratan koşullarla uğraşmanız gerekebilir. Sevgilinizi ya da ortağınızı alttan almakta zorlanabilirsiniz. Sevgiliniz minik bir kaza geçirebilir. Eğer hayatınızda biri yoksa ticaretle uğraşan, borsa gibi gergin işlerde çalışan tipleri hayatınıza çekebilirsiniz. 19 Mayıs’ta Venüs, Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 13 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar yalnız olanlar kendilerini türlü aşk ilişkilerinin içinde bulabilirler. Kilo almaya başlayabilirsiniz; bu yüzden yediklerinize ve içtiklerinize dikkat edin.12 Haziran’da Merkür, Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 29 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür’ün burcunuza geçişiyle beraber, hayatınızda iletişim, düşünce, bilgi alışverişi, anlaşmalar gibi konulara hız vereceksiniz. Önemli kararlar alırken duygularınıza göre davranabilirsiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN

11 Şubat’ta Venüs, Balık burcuna geçiş yapacak ve 7 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde başkalarının parası, ortaklaşa işlerden gelen gelirler, primler, ödemeler, burslar ve kredilerle ilgili keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz. Anlaşmalardan kazanç elde edebilirsiniz. Eğer yalnızsanız, cinsel anlamda sizi mutlu edecek biriyle keyifli bir ilişki yaşayabilirsiniz. İlişkiniz varsa, kıskançlık, kapris, haset, sevgilinizin arkasından iş çevirmek, sevgilinizin özel alanlarına girmek ilişkilerde bazı problemlere yol açabilir. 2 Mart’ta 11 derece Başak burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay, kazançlarınız, paranız ve maddi durumunuzu ilgilendiren alanları etkileyecek. Parasal konularda her zamankinden daha özenli davranabilirsiniz. Kazancınızı artırmanın yollarını ararken, bir süredir peşinde olduğunuz projenin sonuna gelmiş olabilirsiniz. Bu Dolunay döneminde odak noktanız daha çok kazançlarınızla ilgili olacak.

17 Mart’ta 18 derece Balık burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Finansal kaynak arayışındaysanız, bu dönemde destekleyici etkiler altında olabilirsiniz. İş ve kariyerinize ilişkin anlaşmalar gündeme gelebilir. Borç ve alacak-verecek konularında, eşinizin ya da ortağınızın finansal konularıyla ilgili sürpriz gelişmeler kapıda. İhtiyacınız olan finansal kaynağa yakında kavuşacaksınız. Öğrenciyseniz burs alabilirsiniz. Davalarınız lehinize sonuçlanabilir. Krediniz onaylanabilir, borç arayışınız varsa bu paraya rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eğer bir yatırım planınız varsa, elinizdeki kaynakları doğru şekilde kullanmak için destek alabilirsiniz. 10 Temmuz’da Venüs, Başak burcuna geçiş yapacak ve 7 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar kazançlarınızı artırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yine bu dönem gardırobunuzda yer açmanız gerekebilir çünkü bol bol alışveriş yapacaksınız.

26 Ağustos’ta 3 derece Balık burcunda Dolunay meydana gelecek. Finansal kaynak arayışındaysanız Dolunay zamanında destekleyici etkiler altında kalabilirsiniz. İşinize ilişkin önemli sözleşmelere imza atabilirsiniz. Eşinizin veya ortağınızın finansal sorunlarının çözümüyle ilgili sürpriz gelişmeler kapıda. Bu Dolunay size ihtiyacınız olan finansal kaynağı getirecek. Öğrenciyseniz bu bir burs, davalarınız varsa nafaka veya tazminat şeklinde olabilir. Eğer yatırım yapma planlarınız varsa, bu Dolunay zamanı elinizdeki kaynakları doğru şekilde kullanmanız konusunda önemli kişilerden destek alabilirsiniz. Kredi çekmeyi ya da yatırım yapmayı düşünüyorsanız, bu konuda ehil insanların fikirlerinden yararlanmalı ve kendi başınıza hareket etmemelisiniz. Kredi ve borçlarla ilgili konular aklınızı meşgul edebilir. Çevrenizdeki insanlar için fedakarlık yapmak durumunda kalabilirsiniz ve bu durum sizi strese sokabilir. Şifa çalışmaları yapmak isteyebilirsiniz. Ticari faaliyetlerde bulunmak, iş kurmak ve müşterilerinizi artırmak için yeni girişimlerde bulunabilirsiniz.

9 Eylül’de 17 derece Başak burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu durum maddiyatınızı ilgilendiren alanlarda meydana gelecek. Parasal konularda özenli ve detaycı davranabilirsiniz. Kazancınızı artırmanın yollarını ararken, bir süredir peşinde olduğunuz bir işin sonuna gelmiş olabilirsiniz. Bu Yeni Ay döneminde odak noktanız kazancınız olacak. Güneş bu hafta Terazi burcuna geçecek ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. 18 Kasım’da Mars, Balık burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Eşinizin veya ortağınızın finansal durumu günün ana temasını oluşturacak. Bu konularla ilgili stres yaratan koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yatırım yapmak için kredi araştırması içine girebilirsiniz. Miras veya nafakayla ilgili konularda koşullar ilk etapta gergin ve sınırlarınızı zorlayıcı bir etki yapsa da, zamanla koşullar lehinize dönecek. Bu dönem eşiniz veya ortağınız daha çok para kazanabilmek uğruna fazla çaba sarf edebilir. Borç alacak veya kredi çekecekseniz, gerçekçi olmaya ve araştırmaya yapmaya özen gösterin.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK

7 Mart’ta Venüs, Koç burcuna geçiş yapacak ve 31 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Başkalarına ait maddi kaynaklardan daha kolay yararlanabilecekken, ortaklaşa bir takım işleriniz varsa bu tarihe kadar geliriniz artabilir. Bankadan kredi çekmek için araştırma yapabilirsiniz. Paranızı sağlıkla ilgili konular, güzelleşmek, estetik gibi konulara harcarken ilişkiler alanında bencillikten doğan krizlerle uğraşmanız gerekebilir. 16 Nisan’da 28 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay, banka hesapları, muhasebe konuları, borçlar, primler, ödemeler, krediler, başkalarının maddi kaynaklarıyla ilgili konular üzerinde etkin olacak. Bu hafta bankanızda, kredi kartınızda, hesaplarınızda beklenmedik bir takım minik sorunlar meydana gelebilir. 7 Ağustos’ta Venüs, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişiyle birlikte kazancınız artacak ama diğer taraftan paranızı moda, kıyafet, tekstil, giyim ve güzelleşmek adına harcayabilirsiniz. Sevdiğiniz insanlara güzel hediyeler vereceğiniz bir dönem başlıyor. Size mutluluk ve keyif verecek konular için para harcamaya başlayacaksınız. Bir süredir finans alanında bir beklentiniz varsa, Venüs’ün Terazi burcuna geçişiyle birlikte bu konularda da sizi mutlu edecek ve keyiflendirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz.

25 Eylül’de 1 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek gelirler, kredi, borç, alacak-verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri gibi konular bu Dolunay’ın ana konusu olacak. Bu konularla ilgili bilgi ve iletişim hızı artabilir. Dolunay zamanı özellikle boşanmayla ilgili durumlarda nafakaya ilişkin güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Harcamalarınızı denetim altına almanızda fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek göreceksiniz. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. 9 Ekim’de 15 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay zamanı parayla ilgili önemli görüşmelerinizi erteleyip, bu işlerinizi ekimin ilk haftasına bırakmanızda yarar var. Bu Yeni Ay’ın gergin etkileri var. Size yapılacak olan ödemelerde bazı gecikmeler gündeme gelebilir. Özellikle serbest çalışıyorsanız, ödemenizi almakta veya maaş zamanı biraz gecikebilir.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ

Venüs, 31 Mart’ta Boğa burcuna geçiş yapacak ve 24 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Maddi anlamda türlü fırsatlar elde edebilirsiniz. Bu durum kazancınızı artırabilir, borç almaya ihtiyacınız varsa bunu karşılayabilirsiniz. Ödemelerinizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer sevgiliniz varsa paranızı daha çok onun için harcayabilirsiniz. Eşinizin maddi koşullarında güzel gelişmeler meydana gelebilir, ortaklaşa yürüttüğünüz bir takım işleriniz varsa kazancınızda artış meydana gelebilir. Eğer sevgiliniz yoksa bu dönemde başlayan ilişkilerin cinsel motivasyonu çok güçlü olur. Bu sırada sorunlu karakterleri kendinize çekmeniz kuvvetle muhtemel.

30 Nisan 9 derece Akrep burcunda Dolunay meydana gelecek. Parayla ilgili önemli bir sorunu noktalayabilirsiniz, maddi anlamda gelirlerinizi artıracak girişimlerde bulunabilirsiniz. Odak noktanız para olacak! Bu dolunay olumlu etkilere sahip, olası gelen fırsatları iyi değerlendirmeye bakın! Sürpriz bir gelir kaynağı elde edebilir, kazançlarınız artabilir, bir ödül kazanabilirsiniz. Ama her durumda finansal anlamda destekleyici etkisi olacak. Fakat bazı konularda doğru düşünmek veya doğru karar vermek zor olabilir. Özellikle duygusal, özel hayatınızı bağlayan konularda kafanız karışabilir. 15 Mayıs’ta 24 Derece Boğa burcunda Yeni Ay meydana gelecek ve ortalama 5-6 gün boyunca etkili olacak. 8. evinizde meydana gelecek bu yeni ay zamanı, özellikle gayrimenkul, emlak, taşınmaz mallarla ilgili önemli, güzel, destekler alabilirsiniz. Yine vergi, borçlar, ödemeler, krediler, banka işlemleri, burslar, miras gibi konularda hızlı gelişmeler yaşanabilir ve bu gelişmeler genel anlamda olumlu nitelikte olacaktır. Önemli bir krizi aşabilmeniz için rahatlıkla destek alabileceksiniz.

15 Mayıs’ta Uranüs Boğa burcuna geçiş yapacak ve 2026 senesine kadar bu burçta seyahat edecek ve yepyeni bir dönem başlayacak. Uranüs; özgürlük ve bağımsızlık demektir. Bu dönem sizlerde, oldukça farklı cinsel davranış arayışları, cinselliğin sınırlarını zorlayışlar, gelenekselden farklı yeni arayışlar ve sıra dışı yaklaşımlar eğilim söz konusu olabilir. Bu alanda teknolojinin nimetlerinden faydalanılması da muhtemeldir. Örneğin İnternet ya da telefon üzerinden gerçekleşen ve sanal seks olarak adlandırılan sekse yaklaşım ve deneyimleme biçimi hayatınızda daha çok yer verebilirsiniz. İlişkiler yoluyla farklı deneyimler yaşamak ihtiyacınız bu süreçte artacaktır. Sizden tamamen farklı bir insana ilgi duymanız bir felaketle sonuçlanmak durumunda değildir. İlişkiyi sağlam tutmak için yapılacak birkaç önemli bağlantı sayesinde bu ilişki tam sizin ihtiyaç duyduğunuz ilişki tarzına dönüşebilir. Tabii ki bu durum amacından saptığında toplumdan yabancılaşmasına, yalnızlaşmasına ve -Uranüs’ün elektrik yüklü bir gezegen olması sebebiyle- cinsel kökenli sinirsel rahatsızlıklarla boğuşmak durumunda kalmasına sebep olabilir. Tabii Uranüs sadece seksüel konular üzerinden değil, gelir elde ettiğiniz kaynaklarla ilgili de hayatınızda devrimler yapabileceğinize işaret etmekte. Bu dönem sağlığınıza daha çok özen göstermeli, özellikle boyun ve boğaz bölgesinde beklenmeyen, sürpriz bir takım rahatsızlıklar, hastalıklar söz konusu olabilir. Olası tedavilerde, yeni yaklaşımlar, yeni metotlar denenebilir.

24 Ekim’de 1 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Özellikle gayrimenkul, emlak, taşınmaz mallarla ilgili önemli, güzel, destekler alabilirsiniz. Alacağınız bu destekleri bir sonraki hafta kullanmanızda yarar var. Yine vergi, borçlar, ödemeler, krediler, banka işlemleri, burslar, miras gibi konularda hızlı gelişmeler yaşanabilir ve bu gelişmeler genel anlamda olumlu nitelikte olacaktır. Önemli bir krizi aşabilmeniz için rahatlıkla destek alabileceksiniz. Ya da bu hafta uygun koşulları olan, yatırım amaçlı kredileri araştırabilirsiniz. Ama ekonomi malum, kaldırabileceğinizden çok daha büyük finansal riskler almamakta fayda var aslında. 7 Kasım’da 15 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Kazanımlarınız, gelirleriniz, finansal kaynaklarınız, sahip olduğunuz eşyalar anahtar kelimelerimiz. Gelirlerinizde artış meydana gelebilir, yeni bir kazanç yolu bulabilirsiniz. Size para kazandıracak yeni bir projeye başlayabilir veya yeni bir müşteri kazanabilirsiniz. Bütçenizi yeniden değerlendirmeniz gerekebilir. Bu Yeni Ay haftası terapi almak, ruhsal sıkıntılarınıza çözüm bulabilecek kişilerle bir araya gelmek içinde uygun. Biraz sağlıkla ilgili harcamalarınız artabilir

AKREP VE YÜKSELEN AKREP

26 Ocak’ta Mars, Yay burcuna geçiş yapacak ve 17 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Paranızı etkin bir şekilde artırmanın yollarını bulabilirsiniz. Maddi olarak tuttuğunuzun elinde kaldığı değil, tuttuğunuzu koparttığınız bir döneme giriyorsunuz. Yine de maddi konular hayatınızın stres noktası haline dönüşebilir. Parasal meseleler yüzünden kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterin. 24 Nisan’da Venüs, İkizler burcuna geçiş yapacak ve 19 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Maddi olarak güçlenmeye başlayacaksınız. Bu süreçte eşinizin veya ortağınızın maddi olanaklarından daha rahat yararlanabileceksiniz. Ortaklaşa işlerden elde ettiğiniz gelirleriniz de artmaya başlayacak. Bu dönemde şirket kurabilir veya kredi çekebilirsiniz. Mirasla ilgili konularda destekleyici etkiler söz konusu. Özel hayatınızda ve ilişkilerinizde bazı krizler söz konusu olabilir. 29 Mayıs’ta 8 derece Yay burcunda Dolunay meydana gelecek. Bütçenizi yeniden değerlendirmeli, gider-gelir dengenizi iyi belirlemelisiniz. Eğer kişisel haritalarınızda Dolunay’ın düştüğü yer ve kurduğu kontaklar iyi ise beklenmedik kazançlarla karşılaşabilirsiniz fakat ani giderler de gündeme gelebilir. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışma yapabilirsiniz. Mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak.

23 Kasım’da 0 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Eğer finansal kaynak arayışı içindeyseniz bu Dolunay zamanında destekleyici etkiler altında olabilirsiniz fakat kazançlar ve kayıplar bir arada görünüyor. Borç, alacak-verecek konularında, eşinizin veya ortağınızın finansal konularıyla ilgili sürpriz gelişmeler kapıda. 7 Aralık’ta 15 derece Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay sizlerin finansal konularınızın üstüne adeta bir projeksiyon tutacak. Finansal konularla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Yeni Ay sizlerin iş yükünü biraz daha artırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu Yeni Ay sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacak. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. Yeni Ay zamanı patronunuzla zam konusunu konuşmak, yeni yıla tam da hak ettiğiniz şekilde bir parayla girmek için koşulları zorlamak adına uygun bir zaman. Para konusunda kandırılabilirsiniz ama bu oyunlara gelmeyin. Eğer serbest meslek sahibiyseniz, ticaretle uğraşıyorsanız ve kendi işinizi yapıyorsanız artık zam yapma vaktiniz gelmiş demektir. Parasal konularda hiç çekinmeyin. Yine yayıncılık, halkla ilişkiler, pazarlama, reklam gibi konulardan para kazanabilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY

2 Ocak’ta 11 derece Yengeç burcunda Dolunay meydana gelecek. Ortaklaşa kazanımlar, eşinizin veya ortağınızın finansal durumu, borçlar, ödemeler, krediler, bankacılık işlemleriyle ilgilenebilirsiniz. Size yapılacak olan ödemelerle ilgili gecikmeler veya stres yaratacak koşullar oluşabilir. Yuva, aile ve yaşadığınız yerle ilgili sürpriz gelişmeler olabilir. Evinizde dekoratif değişikliler yapabilirsiniz. 17 Mart’ta Mars, Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konular ön plana çıkacak. Parayla ilgili konularda daha fazla efor harcamanız gerek. Bütçeyi dengelemek bu süreçte çok önemli olacak. Paranızı elde tutmakta zorlanabilirsiniz. Bu dönemde elinizden çıkarmak istediğiniz, satmayı planladığınız bir şey varsa bunu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Her türlü satış konusunda gökyüzü destekleyici konumda olacak.

19 Mayıs’ta Venüs, Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 13 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. 8. evinizde hareket edecek olan Venüs sayesinde, başkalarının finansal kaynaklarından daha rahat yararlanabileceksiniz. Eşinizin veya ortağınızın finansal problemleri çözüme kavuşabilir. Aradığınız anda, kuracağınız iyi ilişkiler sayesinde rahatlıkla borç bulabileceksiniz. Ev ve araba almak adına kredi çekmek için adımlar atabilirsiniz. 12 Haziran’da ise Merkür, Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 29 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür’ün bu hafta Yengeç burcuna geçişiyle birlikte, başkalarına ait finansal konularla ilgili daha çok kafa patlatacaksınız. Finansal konularla ilgili mantıklı olmak yerine daha duygusal kararlar vermeye yatkın olabilirsiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK

31 Ocak’ta 11 derece Aslan burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Bu hafta yılın ilk tutulması olan Aslan burcunda ki Ay tutulması etkileri ile geçecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulmanın hayatınızda odaklanacağı konular, krediler, borçlar, ekonomi, finansal durumlar, vergiler, miraslar, sponsorluklar, nafaka konuları, muhasebeyle ilgili işler, değişim, dönüşüm ile ilintili konular olacaktır. Bu dönem belki de uygun faiz oranları ile yatırım için kredi çekebilirsiniz, belki de kendi işinizi kurmak içinde kullanabilirsiniz bu krediyi. Ya da beklenmedik, sürpriz bir ödeme yapılabilir size, ya da bir borcunuzu ödemeniz konusunda bir kolaylıkla karşılaşabilirsiniz. Tutulma belki sponsorluk görüşmeleri yapıyorsanız sizi mutlu edecek bir konu karşınıza çıkarabilir, burs bulabilirsiniz. Eğer ki ortaklı bir iş yapıyorsanız gelirlerinizde artışlarda bekleyebilirsiniz ortağınız sayesinde. Ya da evli iseniz veya uzun süreli bir ilişkiniz varsa sevgiliniz iş /maaş konularında iyileşmeler gözlemleyebilirsiniz. Belki de kendinize ev alma fikri oluşacak zihninizde ve bunun araştırmaları içine gireceksiniz. Veya kariyeriniz ile ilgili sizin de maaşınızda bir düzeltme, iyileştirme, zam gibi bir durumla da karşılaşabilirsiniz.

15 Şubat’ta 27 derece Kova burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek ve ay boyunca etkili olacak. Tutulmanın odaklanacağı konular; paranız, bütçeniz, kazançlarınız, sahip olduğunuz varlıklar, gelirleriniz, satış işleri, ürettiğiniz her türlü konu üzerinde olacaktır. Kişisel anlamda kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu kazanç zam ile olabilir ya da bir satım işi ile elinize geçecek ekstra para ile olabilir ya da vergisel bir kazanç olabilir. Eğer ki işiniz bir ortak ile gerçekleşiyorsa, birlikte daha çok kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu tutulma ile kendinize yeni teknolojik aletler, telefon, yüksek teknolojik ürünlerde satın alabilirsiniz. Aslında koşullarınız uygun ise, bu tutulma bir ev kredisine girip kendinize yeni bir ev veya araba alabileceğiniz koşulları da sağlayabilir. Yeni gelir kaynakları da yaratabilirsiniz kendinize. 17 Mart’ta 18 derece Balık burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Beklenmedik, sürpriz seyahatler gündeme gelebilir. Fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu yeni ay internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir, web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir. Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. Taşınma, yer değiştirme, tadilat, ev ile ilgili konular bu yeni ay sürecinde ilgilenmeniz gereken konular arasında yer alabilir

16 Mayıs’ta Mars, Kova burcuna geçiş yapacak. 26 Haziran’da Kova burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 29 Ağustos’a kadar devam edecek. Akabinde Mars’ın Kova burcu seyahati 11 Eylül’e kadar sürecek. Paranın idaresini sorgulayacağınız, finansal anlamda bütçenizi genişletmenin yollarını aramaya başlayabileceğiniz zamanlar. Mars size parayı harcatabilir de, beklenmedik sürpriz masraflar çıkarabilir, finans konuları ile ilgili gerginlikler yaratabilir. 13 Haziran’da Venüs, Aslan burcuna geçiş yapacak ve 10 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu size finansal anlamda destek sağlayacak bir gelişme, başkalarına ait finansal kaynaklardan çok daha rahat bir şekilde faydalanmanızı sağlayacak, kredi çekmek, bankacılık işlerini halletmek, prim, burs gibi şeylere başvurmak ve olumlu sonuçlar almak için olumlu bir süreç olacak. Ortağınızın veya eşinizin finansal durumunda iyileşme, gelirlerde artış meydana gelebilir. 27 Temmuz’da 4 derece Kova burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmanın odaklanacağı konular; paranız, bütçeniz, kazançlarınız, sahip olduğunuz varlıklar, gelirleriniz, satış işleri, ürettiğiniz her türlü konu üzerinde olacaktır. Kişisel anlamda kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu kazanç zam ile olabilir ya da bir satım işi ile elinize geçecek ekstra para ile olabilir ya da vergisel bir kazanç olabilir. Eğer ki işiniz bir ortak ile gerçekleşiyorsa, birlikte daha çok kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu tutulma ile kendinize yeni teknolojik aletler, telefon, yüksek teknolojik ürünlerde satın alabilirsiniz. Aslında koşullarınız uygun ise, bu tutulma bir ev kredisine girip kendinize yeni bir ev veya araba alabileceğiniz koşulları da sağlayabilir. Yeni gelir kaynakları da yaratabilirsiniz kendinize.

11 Ağustos’ta 18 derece Aslan burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulmanın hayatınızda odaklanacağı konular, krediler, borçlar, ekonomi, finansal durumlar, vergiler, miraslar, sponsorluklar, nafaka konuları, muhasebe ile ilgili işler, değişim, dönüşüm ile ilintili konular olacaktır. Bu dönem belki de uygun faiz oranları ile yatırım için kredi çekebilirsiniz, belki de kendi işinizi kurmak içinde kullanabilirsiniz bu krediyi. Ya da beklenmedik, sürpriz bir ödeme yapılabilir size, ya da bir borcunuzu ödemeniz konusunda bir kolaylıkla karşılaşabilirsiniz. Tutulma belki sponsorluk görüşmeleri yapıyorsanız sizi mutlu edecek bir konu karşınıza çıkarabilir, burs bulabilirsiniz. Eğer ki ortaklı bir iş yapıyorsanız gelirlerinizde artışlarda bekleyebilirsiniz ortağınız sayesinde. Ya da evli iseniz veya uzun süreli bir ilişkiniz varsa sevgiliniz iş /maaş konularında iyileşmeler gözlemleyebilirsiniz. Belki de kendinize ev alma fikri oluşacak zihninizde ve bunun araştırmaları içine gireceksiniz. Veya kariyeriniz ile ilgili sizin de maaşınızda bir düzeltme, iyileştirme, zam gibi bir durumla da karşılaşabilirsiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA

11 Şubat’ta Venüs, Balık burcuna geçiş yapacak ve 7 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Para evinize giriş yapacak olan Venüs, kazançlarınızı artırmanızı sağlayacak koşullarla karşılaşmanıza yardımcı olacak. Finansal anlamda bereketli bir sürece giriş yapacaksınız. Sevdiğiniz kişilere pahalı hediyeler alabilir, para harcama konusunda biraz daha savurgan olabilirsiniz. Eşiniz veya ortaklıklarınız sayesinde maddi kazanç elde edebilirsiniz. 18 Şubat’ta Merkür, Balık burcuna geçiş yapacak ve 6 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu süreçte konuşmalarınız daha çok para üzerine olabilecek. 2 Mart’ta 11 derece Başak burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu sırada krediler, vergi işleri, nafaka, primler, burslar, miras gibi konular üzerinde etkili olacak. Borçlarınızı gözden geçirip kendinize yeni bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Finansal bir kriz söz konusu olabilir ama panik yapmayın.

10 Temmuz’da Venüs, Başak burcuna geçiş yapacak ve 7 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Hesapta olmayan kazanç kapıları ortaya çıkabilir. Sağlık sorunlarınıza rahatlıkla çözüm bulacaksınız. Miras, nafaka gibi konularda bu dönemin destekleyici etkileri olacak. Yalnız olanlar gizli ilişkiler kurmaya daha meyilli olacaklar. 26 Ağustos’ta 3 derece Balık burcunda Dolunay meydana gelecek. Finansal konular ön planda. Bütçenizi yeniden değerlendirmeli, gider-gelir dengenizi iyi belirlemelisiniz. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışma yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak. Bakmak zorunda olduğunuz kişilere daha fazla destek olmanız gerekebilir. Birikimlerinizi değerlendirmek, kazançlarınızı doğru kullanmak adına yeni kararlar alabilirsiniz. Kendinize verdiğiniz önemi sınayacak hayat koşulları ortaya çıkabilir. Aile ve eşle ilgili konularda birikimlerinizi değerlendirirken daha akıllıca davranın. Maddi konularda kendinizi sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu yüzden riskli girişimler ve yatırımlar için pek uygun bir zaman değil. Mevcut koşullarınızı korumaya yönelik hareket etmenizde fayda var.

9 Eylül’de 17 derece Başak burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu durum, krediler, ödenmesi gereken tutarlar, borçlar, bankacılık işleri, nafaka, primler, burslar, miras gibi konular üzerinde etkili olacak. Harcamalarınız konusunda kendinize biraz çeki düzen verebilirsiniz. Finansal bir kriz söz konusu ama panik yapmayın. 18 Kasım’da Mars, Balık burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konular ön planda olacak. Parayla ilgili konularda daha fazla efor harcamanız gerek. Mücadele alanınız para ve kazançlara yönelecek. Bütçeyi dengelemek bu süreçte çok önemli olacak. Para ile ilgili konularda daha stratejik davranabileceksiniz. Hatta Mars’a inat bilgi birikim bile yapabilirsiniz. Bu dönem, elinizden çıkarmak istediğiniz, satmayı planladığınız bir şey varsa bunu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Her türlü satış konusunda gökyüzü destekleyici konumda olacak. Parasal anlamda kendinize gerçekçi hedefler koymalısınız. Unutkanlık yüzünden sorunlar yaşayabilirsiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK

7 Mart’ta Venüs, Koç burcuna geçiş yapacak ve 31 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Gelirinizi artırabileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu ara paranızı daha çok giyime ve kozmetik ürünlere harcayabilirsiniz. Parayla ilgili güzel gelişmelerin olacağı bir döneme giriyorsunuz. Paranızı kendinizi daha değerli hissetmek için harcayabilir, kendinizi ödüllendirebilirsiniz. 16 Nisan’da 28 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Terfi, daha iyi imkanları olan iş görüşmeleri, parayla ilgili sürpriz bir gelişmeler günün ana temasını oluşturacak. Daha fazla para kazanmanız için gezegenler yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu hafta ihtiyaçlarınız ve harcamalarınız artabilir. Bütçenizi denetim altında tutmanızda yarar var.

7 Ağustos’ta Venüs, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişiyle birlikte, başkalarının finansal kaynaklarından yararlanabilecek, kazancınızı artırabileceksiniz. Miras, nafaka ve prim gibi konularda şans sizden yana. Sağlıkla ilgili harcamalarınız artabilir. Yumurtalıklar, üreme organları, pankreas, karaciğer konularında sağlık harcamaları yapmanız gerekebilir. Venüs sayesinde ilişkilerde krizleri diplomasiyle çözmeye çalışacaksınız. Bu dönem ilişkilerde fazla sahiplenici ve kıskanç tavırlar sergileyebilirsiniz. Tutkulu, cinsellik odaklı bir aşk kapınızı çalabilir. Eğer sponsorluk, burs gibi bir arayışınız varsa, önümüzdeki 20 günlük dönemde yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz.

25 Eylül’de 1 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay finansal konuların üstüne projeksiyon tutacak. Finansal konularla ilgili keyifli haberler alabilirsiniz. Uğraştığınız işle ilgili yeni kazanç kapıları açılabilir. Bu Dolunay iş yükünüzü biraz daha artırabilir, üzerinize yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bu dönem sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarla ilgili de olacak. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. 9 Ekim’de 15 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay ile birlikte maddi anlamda bir sorumluluk altına girebilirsiniz. Bu kredi ya da önemli bir taksit olabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle finansal konularda gerginlik yaratmamalısınız. Sağlıkla ilgili konulara para harcayabilirsiniz.