22 Kasım hava durumu: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Metoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre yurudun bazı kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Yurdun bir çok bölümüne ilk kar düşerken İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kar ne zaman yağacak merak ediyor. İstanbul'da yağışlı hava yerini güneşe bırakmasına rağmen sıcaklıklarda bir artış yaşanmadı. Meteoroloji'nin uyardığı yağışlar geldi... İşte 22 Kasım hava durumu ve 5 günlük tahmin...

Beklenen yağış gereçekleştikten sonra İstanbul’da bugün güneşli bir hava vardı. Sıcaklıklarda artış yaşanmaması İstanbul’da kar ne zaman yağacak telaşına yol açtı. Bolu’da yaşanan kar yağışı etkili olurken, Kırklareli ve Sivas’a da yılın ilk karı düştü. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak. İşte 5 günlük hava durumu haritası…

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

22.11.2017 Çarşamba: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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Ülkemizde beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte güney ve batı kesimlerde beklenen kuvvetli sağanaklar ile yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu kesimlerde beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul’da beklene yağışlar yerini güneşli bir havaya bıraktı. Önümüzdeki 5 gün boyunca kuvvetli bir yağış beklenmiyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun doğusu ile gece saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize, Artvin, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneydoğu, kuzey ve iç kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz’de kısa süreli fırtına şeklinde (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların; Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde ile Şırnak il merkezinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Şırnak’ın yüksek kesimleri, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde görülecek karla karışık yağmur ve kar yağışlarının, yer yer kuvvetli (10-20 cm), 500 m üzeri rakıma sahip yerlerde yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz’de kısa süreli fırtına şeklinde (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden soba zehirlenmeleri başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON OLAYI UYARISI: Bu gece (21.11.2017 Salı gecesi) Marmara’nın güneydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda hafif yer yer orta kuvvette, İç Ege, Göller Bölgesi ve İç Anadolu’da kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden, halen zirai faaliyette bulunan üreticilerimizin yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.