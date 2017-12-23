Ehliyet sınav soru ve sonuçları ne zaman açıklanacak? 23 Aralık 2017 (MTSKS-5)

2017'nin son ehliyet sınavını bugün saat 14:00'de yapıldı. Ehliyet almak için sınava giren herkes sınav soruları ve sonuçları ne zaman? sorusunu soruyor. Peki, 23 Aralık 2017 ehliyet sınav soru ve sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

Bugün yapılan sınav sonrasında sınava giren herkes Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu Google üzerinden araştırıyor. 2017’nin son ehliyet sınavı olan (MTSKS-5) bugün yapıldı. 14.00’de yapılan sınav sonrası ‘Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 23 Aralık 2017 ehliyet sınav soruları sonuçlarının açıklanacağı tarih…

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ehliyet sınavı soru ve sonuçları için geri sayım başladı. 2017 yılının son ehliyet sınavı bugün saat 14.00’de gerçekleşti.Sınava sonucunu merak edenler adaylara yanıt MEB takviminde verildi. MEB’in yayınladığı takvime göre 23 Aralık ehliyet sınav sonuçları 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.