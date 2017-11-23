23 Kasım Hava durumu: Dikkat! Meteoroloji’den fırtına ve don uyarısı geldi!

Yağışlı hava yurdumuzun genelinde devam ediyor. Meteoroloji bazı bölgeler için fırtına ve don uyarısı yaptı. Marmara, ve İç Anadolu'nun büyük kesimi yağmur altında olacak.

Yağışlı hava yurdumuzun genelinde devam ediyor. Meteoroloji bazı bölgeler için fırtına ve don uyarıs yaptı. Marmara, ve İç Anadolu’nun büyük kesimi yağmur altında olacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu bölgesi ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Karadeniz kıyı kesimi, Marmara’nın kuzeydoğusu ile Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Doğu Karadeniz’in doğusunda yarın (23.11.2017 Perşembe) sabah saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın aynı gün (23.11.2017) akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON OLAYI UYARISI: Gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu’nun batısı, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif, yer yer orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere zirai don olayı beklendiğinden, halen zirai faaliyette bulunan üreticilerimizin yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

TÜRKİYE’DE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU