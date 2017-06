26 Haziran On Numara Sonuçları (Milli Piyango çekilişi)

Milyonlarca kişinin şansını denediği 26 Haziran 2017 sonuçları belli oldu. Bu hafta bayrama denk gelen On Numara 777. hafta sonuçlarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte 27 Haziran 2017 On Numara sonuçları...

On Numara 777. hafta çekilişi dün akşam yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara oyununun 26 Haziran sonuçları belli oldu. İşte haftanın kazandıran On Numara numaraları: 1, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 28, 30, 31, 34, 41, 45, 46, 48, 51, 52, 55, 59, 60, 65 ve 75…

Bu hafta 10 bilen kişi sayısı 2 olarak açıklandı. İkramiye çıkan iki kişi, , 101 bin 324 lira ikramiye kazandı.