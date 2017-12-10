2700 yıl öncesine ışık tutacak! Bursa’da bulundu | Son haberler

Bursa Gölyazı'da yapılan arkeolojik kazılarda önemli keşiflere ulaşıldı. Özellikle Apollon Tapınağı’nda bulunan seramik üzerine kertenkele yakalayan Apollonia kabartması bilim adamlarını heyecanlandırdı. Akademisyenler bölgedeki incelemelere devam ediyor.

Bursa'da seramik üzerine işlenmiş kertenkele yakalayan Apollonia figürü, 2700 yıl öncesine ışık tutacak.

Nilüfer Belediyesi, Bursa Müze Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi'nin Gölyazı (Apolyont) çevresinde düzenlediği arkeolojik kazılarda önemli bulgulara ulaşıldı. Nekropol alanı, kutsal alan (Nişli Kaya) ve Kız Adası (Apollon Tapınağı) alanında yapılan çalışmalarda 2700 yıl öncesine ait kalıntılar bulundu. Özellikle Apollon Tapınağı'nda bulunan seramik üzerine kertenkele yakalayan Apollonia kabartması bilim adamlarını heyecanlandırdı.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kız Ada'da (Apollon Tapınağı) yapılan kazılarda değerli eserler bulunduğunu dile getirerek, “Yapmış olduğumuz kazılarda çok değerli eserlere rastladık. Hatta bize iletilen bilgilere göre 2500 yıllık kent olarak değerlendirirken, 2700'lü yıllar olduğunu tespit ettiler. Tabii Gölyazı'da diğer kazılarda devam ediyor. Kız Ada'da yapılan çalışmalarda Apollon Tapınağı'nın olduğu alan diye belirlendi. O yüzden önemli kazılar orada yapılıyor. Daha öncesi Nekropol Alanı'nda (Anıt Mezarlık) da kazılar yaptık. Orada da mezarlar bulundu ve değerli eserlere ulaşıldı. Son olarak da Apollon Tapınağı'nın olduğu bölgede yapmış olduğumuz kazılarda seramik üzerinde kertenkele yakalayan Apollon kabartmasına rastladık. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Sanıyorum bu eser inanılmaz değerli. Bu eser ilerleyen zamanlarda vatandaşların izlenimine sunulacak. Bulunan kabartma o bölgenin adını bir kez daha yukarıya çıkartmış olacak” dedi.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç Gölyazı'da yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Nekropol Alanı'nda 30'a yakın mezar açtıklarını belirten Özkılınç, “8 bin metrekare alanda 30'a yakın mezar açıldı. 8 dönümlük arazinin etrafı çitlerle çevrildi. Aydınlatma yapıldı. Bu bölgedeki bundan sonraki çalışmamız burayı halkın hizmetine açmak olacaktır. Arkeopark gibi yapmak istiyoruz. Alternatif planlar hazırlandı. Buradaki doğal örtüye, yapıya zarar vermeyecek şekilde bir koruma yöntemi geliştirdik. Önümüzdeki günlerde bunu Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne sunacağız. Hem ortaya çıkan mezarların koruması gerekiyor, hem de bunu dünya yurttaşları ile paylaşmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

2 FIRIN TOPRAĞIN YÜZÜNE ÇIKTI

1 Temmuz 2016 yılında kazılara başlandığını belirten Özkılınç, “Çıkan yazılar ve mezarlar inceleniyor. Mezarların üzerinde yazılar var. Bunlar aynı şekilde akademisyenler tarafından inceleniyor. Gözyaşı şişeleri, testiler gibi objeler bulundu. Önümüzdeki günlerde bunları bir kitapta toplayacağız. Nekropol isminde bir kitabı yapılıyor. Şu ana kadar yapılan kazılarda çok ünlü isimlerin varlığı ile karşılaşmadık ama araştırmamız bizi nereye götürecek bunu şimdiden kestirmemiz zor gözüküyor. Birden fazla alanda kazılar sürüyor. Hala kazı yapılan alanlar var. Hemen bir kilometre ileride ‘Kutsal Alan' var. Burada kazılardan elde ettiğimiz sonuçlara baktığımızda cam fırın ve seramik atölyeleri kurulmuş olduğu yorumunu yapıyoruz. 2 fırın toprağın yüzüne çıktı. Oradan başka veriler elde ediyoruz” dedi.

Kız Ada'da yerin altına indikçe elde edilen bulgular şaşırtıcı olduğunu belirten Özkılınç, “Son buluntular 2500 yıl öncesi demiştik, ama şimdi 2700'lere kadar geriledi. Apollon Tapınağı'nın olduğunu düşünüyorduk, bulduğumuz seramik üzerine Apollont kabartması bu tezimizi güçlendirdi. O şu an Bursa Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi. Kız Ada'da sadece yaz döneminde çalışmalar yürütülebiliyor. Çünkü yılın büyük bölümünde 70 santimetre ile 130 santimetre arasında sular altında kalıyor. Temmuz ayını beklemek durumdayız. Oradaki kazılar sonlandırılacak, çünkü adaya çıkılması artık çok zorlaşacak. Diplere indiğimizde 8 noktada sondaj yaptık ve tapınağın duvarları ortaya çıktı. 2700 yıl öncesine ait figürler ortaya çıktı. Seramik parçaları bulundu. Önümüzdeki dönem daha derinlere inilecek. Ayrıca kaya üzerine bir yazıt bulduk. Onun da çözümlemesi için de uzmanlar tarafından inceleniyor. Bunların bizi nereye götüreceğini bilmiyoruz. Buradan baktığımızda Nekropol, Kutsal Alan ve Kız Adası'nın bir kompleks olduğundan söz edebiliriz. O zamanın resmi daireleri hemen şu tepe de, tiyatrosu Zambak Tepe denilen yerde. 4 bin kişilik tiyatro var. Toprağın altında. Onun da kazı çalışmaları için izin alacağız. Aslında hedeflenen yolda ilerliyoruz. Bulunan Apollon figürü uzmanların ve bizim ortaya attığımız bir çok şeyi güçlendirdi” diyerek sözlerini noktaladı. (İHA)