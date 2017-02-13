28 saat sonra son buldu!

Şanlıurfa’da gasp ettiği takside imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadını ve 4 çocuğunu yaklaşık 28 saat rehin tuttu. Osman B. daha önce ayrı ayrı zamanlarda çocukları serbest bırakmıştı.

Şanlıurfa’da gasp ettiği takside imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadını ve 4 çocuğunu yaklaşık 28 saat rehin tuttu. Osman B. daha önce ayrı ayrı zamanlarda çocukları serbest bırakmıştı.

Şanlıurfa’da önceki gece eşi ve 4 çocuğunu gasp ettiği otomobilde rehin alıp, çocuklarından ikisini gün içerisinde, ikisini de bu gece yarısından sonra serbest bırakan cezaevi firarisi Osman B.’ye polis ekipleri, içmesi için meyve suyu verdi.

İçerisine uyku ilacı konan meyve suyunu içen Osman B. ve rehin aldığı eşi Gülşah B., bir süre sonra kendisinden geçti.

Polis ekipleri, 28 saatlik eylemin ardından, saat 01.15 sıralarında Osman B. ve eşini araçtan çıkarıp hazır bekletilen zırhlı polis aracıyla hastaneye götürdü. DHA