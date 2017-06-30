29 Haziran Milli piyango sonuçları – Milli piyango sonuçları açıklandı!

29 Haziran 2017 Milli Piyango sonuçları belli oldu. Milli piyango sonuçları ve biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği 29 Haziran Milli Piyango sonuçları nihayet belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada; büyük ikramiye dörde bölündü.

İkramiyeyi kazanan talihlilerin ikisi İstanbul'da yaşarken, diğerlerinin Ankara ve KKTC'de yaşadığı ortaya çıktı.

29 Haziran 2017 Milli Piyango sonuçlarını haberimizin devamında bulabilir, biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

29 Haziran 2017 büyük ikramiyeyi kazanan numaralar ise şöyle: 2-3-8-2-7-1

Büyük ikramiye kazanan il – ilçe: ADANA-MERKEZ, AYDIN-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, KKTC-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

238271

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

072419

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

371132 375567

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

122823 232125 295081

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

011608 117518 171626 172783 219134 231607

246897 249952 380822 392690

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

004947 013223 018812 021415 021640 022578

028085 033463 035788 039711 043286 056154

066623 067874 069159 074112 081928 084693

101369 101833 104141 104979 106740 111409

113388 116808 124620 126345 133039 134104

138526 141856 157372 159507 162244 162593

163187 168757 170902 172574 173936 176023

179907 189935 195244 206803 211659 218177

224574 225436 227344 232308 238852 244864

249250 257606 263102 264472 271621 273795

279841 280404 287555 288107 295101 296084

297213 297509 301273 301615 312046 315722

320434 322772 322850 328408 336408 336964

340129 346262 364504 365144 367756 374119

385867 393097 407353 407362 421632 423668

424794 447179 447893 458842 463098 468474

478015 478671 480648 487370

300 TL ikramiye kazanan numaralar

009731 012738 016025 016068 024220 027140

028090 039701 042158 052500 066455 066838

073879 076145 081395 083843 088103 089495

090121 090298 092029 093252 094607 097545

103059 103321 111100 112508 116619 125917

126634 130873 137606 141658 143628 148499

152858 160026 160444 162056 167860 176531

176920 177571 180300 183161 183618 185255

185308 188552 189352 190429 196403 197554

204962 206873 210676 211755 213545 219079

221677 228968 235078 236436 238157 242288

256682 259384 260792 268168 269903 275767

276218 276855 277905 278151 278570 279938

287402 293065 293143 299737 301138 302880

303051 303224 306157 306287 310439 310848

311520 316494 319643 325314 326703 331339

333846 335945 346758 349806 349983 350659

353105 355698 356840 359815 363910 366732

368261 370132 370319 371609 373627 374159

376794 378281 383339 400846 404072 404086

409913 410728 411391 413571 417416 418611

419667 421502 425320 425960 428842 430335

439020 440534 441123 443569 443593 445734

445973 446153 458558 459718 461858 473682

473902 475173 482034 483173 487650 497271

Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

02148 03461 08323 13087 14257 16342

18920 20184 20741 21111 23035 25824

27462 39309 40521 42725 43754 46481

51656 55658 56630 57049 58215 60322

66565 70104 70655 72611 73654 74198

74785 76126 78973 80329 86602 87055

95159 98066 98117 98516

Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

0569 1104 1127 1818 2395 3050

3792 6145 6932 7182 7183 8322

Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

225 287 317 500 681 733

798

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

47 59 72 78 97

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

4 6

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

038271 138271 208271 218271 228271 230271

231271 232271 233271 234271 235271 236271

237271 238071 238171 238201 238211 238221

238231 238241 238251 238261 238270 238272

238273 238274 238275 238276 238277 238278

238279 238281 238291 238371 238471 238571

238671 238771 238871 238971 239271 248271

258271 268271 278271 288271 298271 338271

438271