29 Kasım hava durumu: Yağmur ne zaman bitecek? Hava sıcaklıkları…

Yurdumuzun geneli özellikle öğlen saatlerine kadar yağış altında olacak. Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur görülecek bölgeler de var. Hava sıcaklıkları iç kesimlerde azalıyor. Dİğer bölgelerde değişiklik yok. İşte tüm yurtta 5 günlük haritalı hava tahmini haritası…
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu ve Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Osmaniye ve Hatay’ın kuzey kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 Kg/m2), Tunceli’nin kuzeyinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI:
İç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde güneydoğu, Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İstanbul, Sinop ve İskenderun körfezinde yer yer kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların; Osmaniye ve Hatay’ın kuzey kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 Kg/m2), Tunceli’nin kuzeyinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDIRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KIRKLARELI °C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KOCAELI °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENIZLI °C, 13°C
Parçalı bulutlu
IZMIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
MANISA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;öğle saatlerinde Osmaniye ve Hatay’ın kuzey kıyılarında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; İskenderun körfezinde güneybatılı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kıyılarında kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
MERSIN °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Sivas, Yozgat, Kayseri ve Niğde’nin doğusunu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
CANKIRI °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKISEHIR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile gece saatlerine kadar Orta Karadeniz’in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur şeklinde gerçekleşecek olan yağışların; bölgenin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM -2°C, 6°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -8°C, 3°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 2°C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
VAN 0°C, 7°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
GAZIANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SIIRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
DENİZLERDE HAVA
Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Karadeniz: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de güneybatıdan 2 ila 4(10-30 km/sa), doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde 5 ila 7(40-60km/sa),Doğu Karadeniz’de kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı öğle saatlerinde 5 ila 7(40-60km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, öğle 3,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Marmara: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Ege: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege’de güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0, güneyi 1,5mGörüş: İyi.
AKDENİZ
Akdeniz: Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4(10-30 km/sa), ilk saatler 3 ila 5 (20-40 km/sa ), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Van Gölü: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.