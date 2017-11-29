29 Kasım hava durumu: Yağmur ne zaman bitecek? Hava sıcaklıkları…

Başta İstanbul ve çevresi olmak üzere yağmur etkili olacak. Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 3-6 derece azalıyor. Yağmur genellikle sağanak şeklinde olacak. Yağış Güneydoğu'da yer yer kar şeklinde. İşte yağış alan bölgeler ve Meteoroloji'den yapılan uyarı...

Yurdumuzun geneli özellikle öğlen saatlerine kadar yağış altında olacak. Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur görülecek bölgeler de var. Hava sıcaklıkları iç kesimlerde azalıyor. Dİğer bölgelerde değişiklik yok. İşte tüm yurtta 5 günlük haritalı hava tahmini haritası…

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu ve Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Osmaniye ve Hatay’ın kuzey kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 Kg/m2), Tunceli’nin kuzeyinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

İç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde güneydoğu, Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İstanbul, Sinop ve İskenderun körfezinde yer yer kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Osmaniye ve Hatay’ın kuzey kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 Kg/m2), Tunceli’nin kuzeyinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDIRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KIRKLARELI °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KOCAELI °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENIZLI °C, 13°C

Parçalı bulutlu

IZMIR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MANISA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;öğle saatlerinde Osmaniye ve Hatay’ın kuzey kıyılarında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; İskenderun körfezinde güneybatılı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kıyılarında kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

MERSIN °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Sivas, Yozgat, Kayseri ve Niğde’nin doğusunu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

CANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile gece saatlerine kadar Orta Karadeniz’in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur şeklinde gerçekleşecek olan yağışların; bölgenin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -2°C, 6°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -8°C, 3°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 2°C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

VAN 0°C, 7°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

GAZIANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Karadeniz: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de güneybatıdan 2 ila 4(10-30 km/sa), doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde 5 ila 7(40-60km/sa),Doğu Karadeniz’de kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı öğle saatlerinde 5 ila 7(40-60km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, öğle 3,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Marmara: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Ege: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege’de güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0, güneyi 1,5mGörüş: İyi.

AKDENİZ

Akdeniz: Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4(10-30 km/sa), ilk saatler 3 ila 5 (20-40 km/sa ), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Van Gölü: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.