3.5 yılda tam bin 460 köpek

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sokaklardan toplanan sahipsiz köpekler, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek sahiplendiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 3.5 yılda bin 460 köpeğin sahiplendirildiğini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Altınordu İlçesi’nde bulunan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Sokaklarda başı boş köpekler tedavileri yapılmak üzere toplanarak Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülüyor. Burada tedavileri yapılan köpekler, kısırlaştırılıp aşılanırken, hayvanseverler tarafından da sahipleniliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, tam donanımlı konforlu tesiste, sokak hayvanlarına sıcak yuva sağladıklarını belirtti. Rehabilitasyon merkezinde 3.5 yılda 3 bin 200 köpeğin kısırlaştırılıp aşılandığını, 2 bin 750 köpeğin tedavi edildiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Sokak hayvanlarını her zaman önemsiyoruz. Rehabilitasyon Merkezimizde tedavisi tamamlanıp aşılanan hayvanlardan bin 460 tanesini sahiplendirdik. Bir kısmı tedavilerinin ardından tekrar doğaya salıverildi.

Altınordu’da sahipsiz sokak hayvanlarına geçici Rehabilitasyon Merkezi’nde bakılıyor. Ayrıca Ünye ve Fatsa havzasında yer alan Çamaş, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Kumru, Korgan, Akkuş, Çaybaşı ve İkizce ilçelerindeki sokak hayvanı ihbarlarına da hızla müdahale edilmesi amacıyla Ünye´de toplama ve transfer merkezi oluşturduk” dedi.

GEREKLİ TIBBİ MÜDAHALE YAPILIYOR

Altınordu´daki geçici Rehabilitasyon Merkezi’nde 5 veteriner hekim ve 11 yardımcı personel, Ünye ilçesi toplama ve transfer merkezinde ise 1 veteriner hekim, 1 veteriner sağlık teknisyeni ve 5 yardımcı personel ile hizmet verildiğini, sokak hayvanlarına yetecek miktarda kuru mama, süt, makarna ve hayvansal gıda temin edildiğini, isteyen gönüllü hayvan bakıcılarına da mama yardımı yaptıklarını kaydeden Enver Yılmaz şunları söyledi:

“Geçici Rehabilitasyon Merkezi’nde ilçe belediyeleri, hayvanseverler ve ihbar hattına gelen talepler doğrultusunda, sokak hayvanları alınarak gerekli tıbbi müdahaleleri yapılıyor. Hayvanların iç ve dış parazitlere karşı ilaçlanması sağlanıyor. Yine kısıtlaştırma operasyonu sonunda küpe ve deri altı çip uygulama yöntemiyle kimliklendirilerek rehabilitasyonu tamamlanıyor. Rehabilitasyonu tamamlanan hayvanların bir kısmı sahipleniliyor. İlçe Belediyeleri ve hayvanseverlerin ihbarları doğrultusunda toplanan hayvanlar, tedavilerinin ardından saha ekiplerimizce alındıkları doğal ortamlara salınmak üzere teslim ediliyor.” (DHA)