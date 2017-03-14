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3 hava balonu sert iniş yaptı: 41 yaralı

Kapadokya'da ters rüzgar nedeniyle 3 sıcak hava balonu Ürgüp İlçesi Sofular Köyü yakınlarında sert iniş yaptı. 3 balondaki toplam 41 kişi yaralandı. Yaralılardan 32'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, hayati tehlikeleri bulunmayan 9 yaralının tedavileri sürüyor.
10:5814 Mart 2017
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Kapadokya'da balon faciası paylaşan: Sozcu
Kapadokya'da ters rüzgar nedeniyle 3 sıcak hava balonu Ürgüp İlçesi Sofular Köyü yakınlarında sert iniş yaptı. 3 balondaki toplam 41 kişi yaralandı. Yaralılardan 32'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, hayati tehlikeleri bulunmayan 9 yaralının tedavileri sürüyor.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla Kapadokya bölgesinin çeşitli yerlerinden havalanan onlarca balondan 3’ü, hava koşullarının aniden değişmesi, kar yağışının başlaması ve rüzgarın sert esmesiyle sürüklendi. 3 balon, Ürgüp İlçesi Sofular Köyü yakınlarındaki bölgeye sert için yaptı. Aralarında Çinli ve Avrupalı turistlerin çoğunlukta olduğu 3 sıcak hava balonundaki toplam 45 kişiden 41’i yaralandı. 32 kişinin hafif yaralandığı, 9 kişide ise kırık ve çıkıklarbulunduğu belirtildi. Yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi ile kentteki özel hastanelerde tedavi altına alındı. Çoğu ayakta olmak üzere 32 turist kontrollerinin ardından taburcu edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan 9 yaralının ise tedavileri sürüyor. Yetkililer hava koşullarındaki ani değişim nedeniyle sıcak hava balonlarının sert iniş yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

DHA

Son güncelleme: 11:5814.03.2017
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