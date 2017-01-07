3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken hakkındaki iddianameyi tamamlayan savcılık, üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken hakkındaki iddianame Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanarak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. İddianamede Eken hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanısıra, ‘Terör örgütü üyesi olmak’ suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzenin yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye’, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek’ ve ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Devletini ortadan kaldırmlaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi. Ayrıca Eken’in ‘Terör örgütü üyesi olmak’ suçundan da 15 yıla kadar hasis cezasıyla yargılanması talep edildi.

Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken’in kendisine yönelik suçlamalara karşı verdiği ifadede iddianamede yer aldı. Eken ifadesinde, “15 Temmuz darbe girişimi gecesi telefonuma mesaj atılıp Samsun-Sinop sıkıyönetim komutanı olarak atandığım talimatı geldi. Ancak ben görevi kabul etmedim. Talimat geldikten sonra hazırlanan listede Samsun-Sinop Sıkıyönetim komutanı olarak ismimi gördüm. Bu listeye kim tarafından ne zaman yazıldığımı bilmiyorum. Bunu beni listeye yazanlar bilir. Listeyi hazırlayanlarla herhangi bir irtibatım olmamıştır ve talimatta belirtilen emirlerin hiçbirine uymadım. Darbe yapanlara katılmadım” dedi.

15 Temmuz gecesi Samsun Valisi İbrahim Şahin’in defalarca cep telefonunu aramasına ve mesaj çekmesine rağmen bu telefonlara neden bakmadığı sorusuna da, “Olay akşamı cep telefonumu yanıma aldım. Askerlere de sivil aramalar olduğunda telefonu bana getirmemelerini söyledim. Belirttiğim gibi sadece kendi komutanımla görüştüm. İl Valisi benim amirim pozisyonunda değildir. Dolayısıyla benim valiye rapor verme gibi bir durumum yoktur” cevabı yer aldı.

İddianamede Eken’in, Sahra Sıhiye Komutanlığı’nda, nizamiye girişine askerlerin belirtilen şekilde siperde beklemesi konusunda kendisinin bir talimatı olmadığı sözleri de hazırlanan iddianamede yer aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tüm bu sorulara verilen yanıtlardan Mehmet Şükrü Eken’in 15 Temmuz’da kalkışmaya hazırlık yaptığının ve bu konuda kendisine gelecek talimatı beklediğinin, darbe girişiminin planlandığı gibi yürümemesi üzerine, askerin kışla dışına çıkması konusunda bir hareket içersinde girmediğinin, ancak siperde bekleyin talimatı verdiğinin, darbe planlandığı gibi devam etseydi gelen talimatları uygulayacağının, Vali İbrahim Şahin’in telefonlarına bakmamasından da terör örgütünden gelecek talimatı beklediğinin anlaşıldığı belirtildi. DHA