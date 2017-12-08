3. Köprü icra mahkemesi!

İstanbul'un iki yakasını bir araya getiren ve trafiği önemli ölçüde rahatlatacak iddiasıyla bir yıl önce açılışı yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün işletmecisi ile sürücüler mahkemelik oldu. OGS ve HGS sisteminin doğru düzgün çalışmadığını iddia eden sürücüler bu nedenle evlerine icra geldiğini belirtiyor. 'Ben kullanmıyorum, bana bir şey olmaz' demeyin, Sözcü WhatsApp İhbar Hattı'na gelen yoğun şikayetlerin yanı sıra, yüzlerce sürücü internet üzerinden uğradıkları haksızlığı dile getirip seslerini duyurmaya çalışıyor.

3 LİRALIK YOL İÇİN 1351 LİRA CEZA

İhbar hattına ulaşan bir araç sahibi “ne olur sesimizi duyurun” diyor. Sözcü okuru yaşadıklarını şu cümlelerle anlatıyor. “Çekmeköy 2. köprü bağlantı yolunu bir süredir kullanıyorum. HGS mevcut, 3 TL’lik yol için bugün icraya verildiğimize dair bir SMS geldi. Hiçbir bildirim yapılmadan direk icraya vermişler 1351 TL ödememizi istiyorlarmış. Neye istinaden bu parayı istiyorsunuz. HGS bakiyesi mevcut, mevcut değilse bile, nasıl ki icra için bildirim gönderiyorsunuz, hesap bakiyesi mevcut değildir diye de bildirim gönderebilirsiniz. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini ve gereğinin yapılmasını rica ederim.”

“75 KURUŞ GEÇİŞE 300 TL CEZA”

Bazı köprü bağlantı yollarının ücretli olup olmadığını anlayamayan bir sürücü ise haksızlığa uğradığını iddia ederek internette oluşturulan şikayet forumlarında hakkını arıyor. Araç sahibi yaşadıklarını şu cümlelerle anlatıyor; “Allah razı olsun çok güzel yapılan YSS Köprüsü ve kuzey çevre otoyolu. Yalnız oradan geçtiğimiz de ve HGS’ de herhangi bir ücret olmadığında bizi kaçak geçiyor olarak adlandırıp, 10 gün süre sonra yaklaşık 75 kuruşu 8.25 TL olarak kesip bunun sonucunda bizlere 6 ay sonra haber verip 300 TL cebimizden almasaydınız daha güzel olurdu. Haber vermeden ücret kesintisi yaptığınız için bu yolu kullanmaktan vazgeçtik. 10 misli ücretin alındığı nerede görülmüş. Söylersiniz yatırırız ama 10 misli ayıp be abi.”

“BAĞLANTI YOLUNU KULLANDIM 600 TL İCRA GELDİ”

Bir sürücü “Benim 5 adet aracım var ve 3’ncü köprü ve bağlantı yollarını kullandığım için bana 600 TL icra takibi başlatılmış. Yani burada anlatmak istediğim tüketiciye hiçbir uyarı yapmadan icra takibi. Bu şekilde sağolsun sayemizde avukatlar köşeyi döndü. Düşünsenize HGS bakiye az ve 3’ncü köprüden ya da Mahmutbey bağlantı yolunu kullandın ve para yatırmayı unuttun hadi on katı ödedin. Unuttun yaa peki avukat ücreti ne oluyor? Hiç birşey demiyorum bakılım bu devran ne kadar daha sürecek?” diyor.

“GEÇİŞLER 1 SENE SONRA CEZA OLARAK GELİYOR”

Bir başka sürücü; “Geçişler 1 sene sonra ceza olarak bana geri iletiliyor. Üstelik icra yoluna gidiliyor. Bu süre zarfında tarafıma hiçbir şekilde dönüş yapılmadan avukatlık bürolarıyla uğraştırıyorlar böyle işletme olmaz” diyor.

“YETERLİ BAKİYEM VAR AMA CEZA GELİYOR”

Bir sürücü ise “Kuzey Marmara Otoyolu’nda, hesap bakiyeleri yeterli olduğu halde zaman zaman çekim yapılmıyor, kesinlikle plakadan herhangi bir bedel düşümü yapılmıyor ve sizin bundan aradan 8-9 ay sonra avukata verilince haberiniz oluyor. 2 TL geçiş ücreti cezalı bir şekilde 20 TL, 15 TL geçiş ücreti 150 TL olarak avukata veriliyorsunuz ve ödeme yapılmazsa icraya veriliyorsunuz. Ica’ Çağrı Merkezi’ni aradım yeterli bakiyem var çekim yapılmamış üstüne zaman geçmiş avukata veriliyorum 9 ay sonra böyle şey hiç olur mu?Düzeltilmesini istiyorum dedim ancak. Bir şey yapamayacaklarını söylüyorlar. Sistem barkodu okumazsa plakadan herhangi bir düşüm yapılmıyormuş ve otomatik olarak geçiş ihlali yazıyormuş.Bu kadar insanı mağdur ediyorlar” diyor.

“YAN YOLLARIN PARALI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

Bir sürücü ise bağlantı yollarının paralı olduğunu gösteren tabelaların göze çarpmadığını bu nedenle evine icra kağıdı geldiğini belirtiyor ve ekliyor; “YSS Köprüsü kuzey Marmara yolu ben köprüden hiç geçmedim sadece İstoç yan yolu kullandım. İlk açıldığı zaman paralı olduğunu bilmiyordum. Sonradan öğrendim, HGS aldım yükleme yaptım. Diğer gişeler gibi yükleyince düşüyorlar sanıyordum. Düşmemişler. Artı para olmayınca da haber vermediler kaçak geçiş yaptınız şu kadar borcunuz var diye. 50 kuruş 1 lira geçişler birikiyor 10 katı ceza kesmişler yine haberim yok. Hangi devirde yaşıyoruz. 20 – 25 liralık geçiş için 358 lira ceza geliyor, avukat icra kağıdı geliyor. Bunlar nasıl buluyor adresi telefon numarasını Ica denen bir işletme bulamıyor.

“KÖPRÜYÜ HİÇ KULLANMADIM CEZA GELDİ”

Başka bir sürücü ise köprüyü hiç kullanmadığını ve evine icra kağıdı geldiğini belirtiyor. “3. Boğaz Köprüsü Otoyolu’nu kimse geçmeyince hiç köprüyü kullanmayanlara da ceza gelmeye başladı. İlginç olan da HGS’de para var ve hatta ve hatta 3. köprüyü hiç kullanmamama rağmen İca (3. Boğaz Köprüsü Otoyolu) tarafından bana icra kağıdı geliyor. Avukat hanımımız da görüştüğümüzde 2000 ver başka bir avukat tut diyor. Nerede bu devlet nerede bu millet?”

“MÜNECCİM DEĞİLİM NEREDEN BİLEYİM”

699 TL borç çıkarılan bir sürücü “ben müneccim değilim” diyerek isyanını dile getiriyor. “Herhangi bilgi verilmeden borç bilgisi için ihbar dahi göndermeyen sonra bir anda annemin hattına S** B** şu kadar borcunuz var avukata verildi diyen bir kurum nasıl yasal statüye uymadan bu haksızlığı yapabiliyor. Avukatlarının ise uygunsuz kaba üslupla beni ilgilendirmez tavrıyla konuşarak işlem yapması cabası. E-Devlet ve HGS üstünden sürekli kontrol ederek borcum olmadığı gözüküyordu. Müneccim değilim size borcum olduğumu siz bana hiçbir şekilde bildirmeden ben bilemem. Dün ulaşabilen kurum 2016 yılında borcum varken 71 TL iken neden bana ulaşmadı, ihbar bırakmadı, SMS göndermedi, aramadı. Şimdi nasıl ulaştı şaşıyorum. 699 TL olan borcu kat’iyen kabul etmiyorum. Bu kadar faiz borç birikimi bildirilmeden kimseye yansıtamazsınız bu usulsüzlüktür.”

“KUZU KUZU ÖDEDİM”

“Kuzey otoyolunda Ica (3. Boğaz Köprüsü Otoyolu) ‘dan 5 geçiş sonucu ödediğim tutar 585 TL’dir. Mayıs ayında bağlantı otoyolunu kullandım. 3 Kasım 2017 ‘de Ica ‘yı aradım ve borcum olup olmadığını sordum. Bana borcunuz görünmüyor dendi ve 16 Kasım 2017 ‘de bana icra kağıdı geldi, 302 TL. 20 Kasım 2017’ de ise avukat aradı. Avukatla konuşmaya başladım, aynı gün içerisinde ödersem 585 TL ödeyeceğimi söyledi. Nasıl yani 302 TL’lik ödemem 3 günde nasıl 585 TL olur? Avukat bana sesini yükselmeye başladı; ödersiniz ödersiniz, ödemezseniz de hapis cezasına kadar yolu var dedi. Ben tabi ne yapacağımı şaşırdım. Adliyeye gidip borca itiraz etmek istedim ama küçük bebeğim olduğu için gidemedim. Bankadan kuzu gibi 585 TL’yi ödedim.”

“3200 LİRA CEZAYI ÖDEYEMEM”

Bir araç sahibi ise 3200 lirayı bulan ceza karşısında şaşkınlığını şu sözlerle anlatıyor; “Benim aracım 34 … 58** plakalı aracımla yeni yapılan Yavuz Sultan Selim Köprü bağlantısı olan Fenertepe Basın Expres yolunu kullandım. Bu yolun paralı olduğuna dair bir tabela olmadığı için aracımda HGS olup için de bir miktar para varken olanı çekiyor. Fakat bakiye bittiği için ve 15 günü geçtiği için evime icra tebligatı gönderilmiştir. Yüksek miktar olarak 2,552,00 TL ceza ve faiziyle birlikte 3,200 TL’yi geçti. Bu miktarı ödemem imkansızdır. Antlaşmak istiyorum.” diyor.