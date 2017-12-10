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3 yaşındaki kızını rehin aldı

Gaziantep’te bir aydır eşinden ayrı yaşayan şahıs, yanında bulunan kızını rehin aldı.

21:4910 Aralık 2017
Gündem
3 yaşındaki kızını rehin aldı
Gaziantep’te bir aydır eşinden ayrı yaşayan şahıs, yanında bulunan kızını rehin aldı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüştekin Mahallesinde bir evde yaşayan 40 yaşındaki M.Z.B., henüz bilinmeyen bir nedenle 3 yaşındaki kızını rehin aldı. Kendisini çocuğu ile birlikte odaya kilitleyen adam, bazı eşyaları evden aşağıya fırlattı.880

Komşuların polise bildirmesi ile bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Evi yakmak istediğini söyleyen şahıs, polis ekiplerinin 1.5 saati aşkın süren çabası sonunda ikna edildi.

Küçük çocuk güvenlik güçlerince alınırken, şahsın elinde silah olmadığı ortaya çıktı.  İHA

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