Gaziantep’te bir aydır eşinden ayrı yaşayan şahıs, yanında bulunan kızını rehin aldı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüştekin Mahallesinde bir evde yaşayan 40 yaşındaki M.Z.B., henüz bilinmeyen bir nedenle 3 yaşındaki kızını rehin aldı. Kendisini çocuğu ile birlikte odaya kilitleyen adam, bazı eşyaları evden aşağıya fırlattı.

Komşuların polise bildirmesi ile bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Evi yakmak istediğini söyleyen şahıs, polis ekiplerinin 1.5 saati aşkın süren çabası sonunda ikna edildi.

Küçük çocuk güvenlik güçlerince alınırken, şahsın elinde silah olmadığı ortaya çıktı. İHA