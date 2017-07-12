3 yaşındaki oğlunu şarj kablosuyla boğdu

Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'ne bağlı Bakacakkadı Beldesi'ndeki bir restoranda garson olarak çalışan 25 yaşındaki Gülveren A., oğlu 3 yaşındaki Emir Can'ı cep telefonunun şarj kablosuyla boğarak öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara kalkıştı.

Zonguldak’ın Gökçebey İlçesi’ne bağlı Bakacakkadı Beldesi’ndeki bir restoranda garson olarak çalışan 25 yaşındaki Gülveren A., oğlu 3 yaşındaki Emir Can’ı cep telefonunun şarj kablosuyla boğarak öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara kalkıştı.

Olay, bugün sabah saatlerinde öğrenci servisi şoförü 26 yaşındaki Olcay A.’nın, eşi, annesi ve babasıyla birlikte yaşadığı evinde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Gülveren A., eşi Olcay A.’nın ekmek almek için bakkala gitmesinin ardından yatak odasında uyuyan oğlu Emir Can’ın yanına giderek kapıyı kilitledi. Çocuğun ağlama sesleri üzerine kayınpederi odanın kapısını açamayınca oğlunu cep telefonundan arayarak haber verdi. Eve gelen Olcay A. da kapıyı açamadı. Pencereden yatak odasına giren Olcay A., oğlunu hareketsiz yatarken, eşini ise bilekleri kesilmiş kanlar içinde buldu. Olcay A., 112 Acil’i arayarak haber verdi.

Gelen sağlık ekipleri, Emir Can’ın boğularak yaşamını yitirdiğini belirledi. Çok sayıda ilaç içtiği ve bileklerini kestiği tespit edilen Gülveren A. ise ambulansla önce Çaycuma Devlet Hastanesi’ne, ardından da Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Gülveren A., yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede Emir Can’ın, cep telefonunun şarj kablosuyla boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Emir Can’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Soruşturma sürerken Gülveren A.’nın geçen 5 Temmuz’da jandarmaya eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla başvuruda bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine Olcay A.’ya evden uzaklaştırma cezası uygulandığı, ancak çiftin barışmasının ardından eşinin eve döndüğü öğrenildi. DHA