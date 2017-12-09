3 yaşındaki Zeliha’nın korkunç ölümü

Şanlıurfa’da boynuna salıncak ipi dolanan çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi’nde yaşandı. Kırsal mahalledeki salıncakta sallanan 3 yaşındaki Zeliha Aslan'ın boynuna salıncağın ipi dolandı. Yakınları tarafından fark edilen küçük kızın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Küçük kızın cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenaze, defnedilmek üzere mahalleye götürüldü. Küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. İHA