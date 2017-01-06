3 yeni KHK daha yayınlandı! Binlerce kişi ihraç edildi

Yeni KHK’lar ile Özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirilirken; yayımlanan 679 sayılı KHK ile sosyal medya düzenlemesi yapıldı. Artık emniyet, internet abonelerinin kimliğine de ulaşabilecek.
Ayrıca Resmi Gazete’de yayınlanan 3 yeni KHK ile;
– Danıştay’dan 8 kişi atıldı,
– Diyanet’ten 135 personel ihraç edildi,
– Emniyet’ten 2687 personel ihraç edildi,
– Adalet Bakanlığı’ndan 1699 personel ihraç edildi,
– Hava kuvvetleri’nden 164 asker görevden alındı,
– Sağlık Bakanlığı’ndan 838 kişinin işine son verildi,
– 649 akademisyenin görevine son verildi,
– 83 dernek ve vakıf kapatıldı,
– 11 gazete geri açıldı,
– “Yurda dön” çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacaklar
– Yayın yasağına uymayanlara yayın durdurma cezası verilecek,
– Yayın yasağını üç kez ihlal edenlerin lisansları iptal edilecek,
Ayrıntılar gelecek…