3 yeni KHK daha yayınlandı! Binlerce kişi ihraç edildi

679, 680 ve 681 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı. Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan kararnamelere göre; Adalet Bakanlığından bin 699, Diyanet İşleri Başkanlığından 135, Emniyetten 2 bin 687, Danıştaydan 8 kişi, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 694 asker ihraç edilirken özel güvenliklerin silah kullanma yetkilerine düzenleme getirildi

679, 680 ve 681 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı. Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan kararnamelere göre; Adalet Bakanlığından bin 699, Diyanet İşleri Başkanlığından 135, Emniyetten 2 bin 687, Danıştaydan 8 kişi, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 694 asker ihraç edilirken özel güvenliklerin silah kullanma yetkilerine düzenleme getirildi

Yeni KHK’lar ile Özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirilirken; yayımlanan 679 sayılı KHK ile sosyal medya düzenlemesi yapıldı. Artık emniyet, internet abonelerinin kimliğine de ulaşabilecek.

Ayrıca Resmi Gazete’de yayınlanan 3 yeni KHK ile;

– Danıştay’dan 8 kişi atıldı,

– Diyanet’ten 135 personel ihraç edildi,

– Emniyet’ten 2687 personel ihraç edildi,

– Adalet Bakanlığı’ndan 1699 personel ihraç edildi,

– Hava kuvvetleri’nden 164 asker görevden alındı,

– Sağlık Bakanlığı’ndan 838 kişinin işine son verildi,

– 649 akademisyenin görevine son verildi,

– 83 dernek ve vakıf kapatıldı,

– 11 gazete geri açıldı,

– “Yurda dön” çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacaklar

– Yayın yasağına uymayanlara yayın durdurma cezası verilecek,

– Yayın yasağını üç kez ihlal edenlerin lisansları iptal edilecek,

Ayrıntılar gelecek…