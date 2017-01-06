3 yeni KHK daha yayınlandı! Binlerce kişi ihraç edildi

Yeni KHK’lar ile Özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirilirken; yayımlanan 679 sayılı KHK ile sosyal medya düzenlemesi yapıldı. Artık emniyet, internet abonelerinin kimliğine de ulaşabilecek.
Ayrıca Resmi Gazete’de yayınlanan 3 yeni KHK ile;
Danıştay’dan 8 kişi atıldı.
Diyanet’ten 135 personel ihraç edildi.
Emniyet’ten 2687 personel ihraç edildi.
Adalet Bakanlığı’ndan 1699 personel ihraç edildi.
Hava kuvvetleri’nden 164 asker görevden alındı
Sağlık Bakanlığı’ndan 838 kişinin işine son verildi
649 akademisyenin görevine son verildi.
Ayrıntılar gelecek…