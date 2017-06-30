30 Haziran gram altın fiyatları: Gram altın ne kadar?

Altının gram fiyatı güne düşüşle başlayarak şaşırttı. Geçtiğimiz gün 141,26 liraya kadar yükselen gram altın, tekrar düşüşe geçti. Peki bugün çeyrek altın ne kadar? İşte 30 Haziran 2017 güncel altın fiyatları...

30 Haziran gram altın fiyatları belli oldu. Altın fiyatları önceki güne göre düştü mü yükseldi mi sorusunun cevabı bulundu. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 30 Haziran 2017 altın fiyatları…

30 HAZİRAN 2017 ALTIN FİYATLARI

Gram altın 30 Haziran itibariyle Kapalıçarşı'da 141,26 liradan alınırken, 141,30 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altındaki yükseliş çeyrek altına da sirayet etti. Çeyrek altın 225,91 liradan alınırken 231,56 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 938,06 liradan alınıp 952,24 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.