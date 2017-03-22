‘317 şüphelinin 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Beytepe'deki Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki faaliyetlere yönelik iddianame düzenlendi. Mahkemeye gönderilen iddianamede, 317 şüphelinin 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Beytepe'deki Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki faaliyetlere yönelik iddianame düzenlendi. Mahkemeye gönderilen iddianamede, 317 şüphelinin 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli savcılar Kemal Aksakal ve İstiklal Akkaya tarafından hazırlanan 638 sayfalık iddianamede, 15 Temmuzda Jandarma Okullar Komutanlığında görev yapan şüpheliler ile başka birliklerde görev yapıp darbe teşebbüsü kapsamında Jandarma Okullar Komutanlığına gelen sivil kıyafetli askerlerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri ve Beytepe’deki Jandarma Okullar Karargahı’nı işgal ettikleri anlatıldı.

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İddianamede, şüphelilerin, işgal kapsamında nizamiye bölgesinin giriş ve çıkışlarını engelleyerek, karargah içerisinde bulunan cephaneliği açtıkları ve darbeci diğer şüphelilere mühimmat dağıtarak darbe eylemini gerçekleştirdikleri belirtildi. Mahkemeye gönderilen iddianamenin kabul edilmesi halinde, 317 sanık, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 22.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.