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Yılbaşında facia önlenmiş! 33 IŞİD’liden 28’i tutuklandı

İSTANBUL'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda 70 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Şüpheliler içerisinde yılbaşına "canlı bomba" eylem hazırlandığında olan şüphelilerin bulunduğu öğrenildi. Yakalanan şüphelilerden 15'i canlı bomba eylemcisi 48'i adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 38'i tutuklandı.
Habip ATAM
12:4919 Ocak 2017
Gündem
Yılbaşında facia önlenmiş! 33 IŞİD’liden 28’i tutuklandı
İSTANBUL'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda 70 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Şüpheliler içerisinde yılbaşına "canlı bomba" eylem hazırlandığında olan şüphelilerin bulunduğu öğrenildi. Yakalanan şüphelilerden 15'i canlı bomba eylemcisi 48'i adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 38'i tutuklandı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), yılbaşı öncesinde IŞİD kaynaklı çok sayıda terör tehditi bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmaların tamamlanmasıyla, 24 Aralık 2016’da operasyon düzenledi. Baskınlarda aralarında 15 canlı bomba eylemcisi bulunan 70 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet’teki sorgusunda, yılbaşı akşamı eylem gerçekleştireceği doğrulandı. Canlı bomba ve otomotik silahlı saldırı amaçlayan şüpheliler, geçtiğimiz hafta  işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Araştırmalar, Abdulgadir Masharipov’dan farklı hücrelerinde yılbaşında kan dökmeyi planladığını ortaya çıkardı. TEM ekiplerinin engel olmasıyla, yılbaşında çoklu terör saldırısının engellendiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 33’ü de  Emniyet’teki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savıcılık sorgusunun ardından adliyeye gönderilen  28 şüpheli  tutuklandı.

Son güncelleme: 12:5219.01.2017
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