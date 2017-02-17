33 polis adayı yemekten zehirlendi

Karaman Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören 33 öğrenci, yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Karaman’da geçen yıl 8 Aralık’ta açılan Polis Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören öğrenciler, akşam yemeğinde tavuk çorbası ve nohut yemeği yedi. Bir süre sonra bazı öğrencilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 33 polis adayı, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Serum tedavisi uygulanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ramazan Engin Öztürk ve vali yardımcıları hastanelere giderek öğrencilerin durumları ile ilgili bilgi aldı. DHA