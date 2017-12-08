3’üncü kez aynı acıyı yaşamak istemiyor!

1999 Marmara Depremi’nde eşi ve iki çocuğunu kaybeden Cengiz Merey’in ikinci evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşında ki oğlu Çağrı Merey, Hirschsprung (kalın barsak genişlemesi) hastalığına yakalandı. Depremde iki kızını ve eşini kaybeden Merey, şimdi de kendisini hayata bağlayan 16 yaşında ki oğlunun yaşaması için uğraşıyor.

Çağrı, 4 yaşında yakalandığı bu hastalık nedeniyle 7 yaşından bu güne kadar 41 kez ameliyat oldu. Ailesi her ameliyatında ümitlendi ama Çağrı daha da kötüleşti. Vücudu iltihap ürettiği için iki böbreğinin yüzde 97'i hasar gördü. Hayatının büyük bölümü hastanelerde geçtiği için orta okula kadar okuyabildi.

2015 yılında geçirdiği bağırsak ameliyatı yaklaşık 18 saat sürdü. Doktorları elinden geleni yapmasına rağmen istenilen sonuç alınamadı. Hastalığından ötürü bağırsakları eriyen Çağrı, en son sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Elleri ve ayakları da tutmayan Çağrı yoğun bakımda 21 gün yaşam mücadelesi verdi. Hayata tutunan Çağrı yoğun bakımdan çıkmayı başardı ama geçirdiği beyin felci nedeniyle ayaklarını ve kollarını kendi iradesiyle güçlükle hareket ettirebiliyor.

DEPREMDE 2 ÇOCUĞU VE EŞİNİ KAYBETTİ

Cengiz Merey, binlerce insanımızın hayatını kaybettiği 1999 Marmara Depremi'nde ailesiyle Gölcük'ye yaşıyordu. O gece depremde kızları Ecem(4), Seda(9) ve eşi Şadan Merey'i kaybetti. Kendisi de yaralı olarak enkaz altından çıkartıldı.

OĞLU AMANSIZ HASTALIĞA YAKALANDI

Yeni bir hayat kurmak için İstanbul'a gelen Cengiz Merey 2001 yılında Melek Merey'le evlendi. Çift dünyaya gelen çocuklarına Çağrı ismini koydu. Cengiz Merey yaşadığı acıları yeni kurduğu ailesiyle sarmaya çalışırken Çağrı 4 yaşında rahatsızlandı. Aile çocuklarını götürmediği hastane kalmadı ancak 3 yıl sonra Çağrı'nın hastalığına teşhis konulabildi. Hirschsprung (kalın barsak genişlemesi) hastalığına yakalanan Çağrı 41 kere ameliyat oldu. Her seferinde bağırsağından parçalar alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Cengiz Merey, kendisini hayata bağlayan oğlu Çağrı için seferber oldu. Ama hastalık nedeniyle Çağrı her geçen gün daha da kötüleşti. Vücudunda ki iltihabın böbrek, pankreas ve ciğerlerine sıçramasıyla hayatının çoğunu hastane odalarında geçirdi.

NE OLUR YARDIM EDİN

Depremde 2 çocuğu ve eşini kaybeden Cengiz Merey, yetkililerden kendisini hayata bağlayan oğlunu da kaybetmekten korkuyor. Her gün acı çeken oğlunun tedavisinin yurt dışında yapılması için yetkililerden yardım isteyerek;

“Acıların en büyüğünü depremde ailemi kaybederek yaşadım. Çağrı beni hayata bağladı. Onu da kaybedersem artık yaşamamın bir anlamı olmaz. Ne olur sesimi duyun ve yardım elini uzatın. 16 yaşına ki oğluma yardım edin” dedi.

CERRAHPAŞA'DA TEDAVİ ALTINDA

Oğlunun Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu belirten Merey, “Oğluma burada doktorlar elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama oğlum gözlerimin içine baka baka acılar çekiyor. Belki yurt dışında bu hastalığa bir çare vardır. Benim imkanlarım bu tedaviye el vermiyor.” diyerek yardıö istedi.