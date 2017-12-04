4 Aralık Dünya Madenciler Günü sözleri… Bugün Dünya Madenciler Günü!

Dünyanın en zor işlerinden olan madencilik durmaksızın yorucu bir tempo ve hayati tehlike içeriyor. Ekmeklerini taştan çıkaran madenciler için bugün özel bir gün. Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü, bugünün anlam ve önemine yönelik şiirler ve sözler haberimizde…
DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER
Kara Mezar
Ellerin karıştı kara kara.
Umudun, elinde bir kazma dudağında sigara.
Gün görmedin hiç.
Güneşi sevmedin!
Bu yokluğundan numara.
Ölmedin girdin toprağın altında ki mezara.
Ellerinin akı kara.
Alnının teri kara.
Talihin adı kara.
Aldı seni kömür denen mücevher.
Aldı hayattan.
Koydu kara mezara.
Ümit Alphan
Zonguldak
Sen aziz şehrim
Uykusuz yaşadığımı bilmelisin
Bütün işçilerin
Saçak altında uyuduğu bir saatte
Ben mızıka çalarak geçiyorum sokaktan
Sen aziz şehrim
Ellerim gözlerim kadar benimsin.
Rüştü Onur
Kömür
Yine bir kömür
kütürdedi sobada
kayıp bir madencinin
kalbi rast geldi
atıverdi sıcak odada
Sunay Akın
Ağıt
Ağıtemek yorgunuydu yüreğiniz,
yüzünüzse kömür karası.
encam yundunuz:
yüzkarasını bize bırakıp
apak yüzünüzle göçüp gittiniz…
Mehmet Tekin