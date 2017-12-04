4 Aralık Dünya Madenciler Günü sözleri… Bugün Dünya Madenciler Günü!

Maden işçileri kaza geçirmeden emekli olarak çocuklarına güzel bir gelecek hazırlamanın hayalini kuruyor. Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü, madencilerin bu zor meslekte yanında olduğunu göstermek isteyenler Dünya Madenciler Günü ile ilgili sözleri araştırıyor...

Dünyanın en zor işlerinden olan madencilik durmaksızın yorucu bir tempo ve hayati tehlike içeriyor. Ekmeklerini taştan çıkaran madenciler için bugün özel bir gün. Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü, bugünün anlam ve önemine yönelik şiirler ve sözler haberimizde…

DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER

Kara Mezar

Ellerin karıştı kara kara.

Umudun, elinde bir kazma dudağında sigara.

Gün görmedin hiç.

Güneşi sevmedin!

Bu yokluğundan numara.

Ölmedin girdin toprağın altında ki mezara.

Ellerinin akı kara.

Alnının teri kara.

Talihin adı kara.

Aldı seni kömür denen mücevher.

Aldı hayattan.

Koydu kara mezara.

Ümit Alphan

Zonguldak

Sen aziz şehrim

Uykusuz yaşadığımı bilmelisin

Bütün işçilerin

Saçak altında uyuduğu bir saatte

Ben mızıka çalarak geçiyorum sokaktan

Sen aziz şehrim

Ellerim gözlerim kadar benimsin.

Rüştü Onur

Kömür

Yine bir kömür

kütürdedi sobada

kayıp bir madencinin

kalbi rast geldi

atıverdi sıcak odada

Sunay Akın

Ağıt

Ağıtemek yorgunuydu yüreğiniz,

yüzünüzse kömür karası.

encam yundunuz:

yüzkarasını bize bırakıp

apak yüzünüzle göçüp gittiniz…

Mehmet Tekin