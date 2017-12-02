4 kişinin öldüğü kaza faciasından alkol çıktı

Bursa'da 4 kişinin hayatını kaybettiği 11 kişinin de yaralandığı kazaya makas atarak sebep olduğu iddia edilen aracın sürücüsü 122 promil alkollü çıktı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kazaya karışan biri servis midibüsü 3 araç sürücüsü de hakim karşısına çıkacak.

Bursa’da dün gece yarısı Mudanya yolu üzerinde yaşanan kazada adeta can pazarı kuruldu. Bursa’da faaliyet gösteren bir otomobil fabrikasında çalışan ve ikindi vardiyasından çıkan işçileri taşıyan 16 S 2106 plakalı midibüs, İhsaniye Metro istasyonu yanında Cemal Gökhan Ç. yönetimindeki 16 SJT 66 plakalı aracın çarpması neticesi metronun bariyerlerine çarpıp 16 UAU 77 plakalı aracın üzerine devrilerek yan yattı. İşçi servisine çarpan 16 SJT 66 plakalı siyah araç kontrolden çıkarak yaya yolunda bulunan ağaca saplandı. İşçi servisi ve altına aldığı araç yolda bir süre sürüklendikten sonra metro istasyonun duvarına çarparak durdu.

Kaza sonucu işçi servisinin altında kalan Hakan Şibay (43), Mesut Güney (41), Güray Kanşıra(47) ve ağaca saplanan araçta bulunan Neslihan Namlucuoğlu(31) hayatını kaybetti. İşçi servisinde ve diğer araçlarda bulunan toplam 11 yaralı ise olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

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Görgü tanıklarının da ifadelerinde yolda “makas atarak ilerliyordu” dedikleri 16 SJT 66 plakalı otomobilin sürücüsü Cemal Gökhan Ç.’nin yaralı olarak kaldırıldığı hastanede alınan kan örneklerinden 122 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kaza sırasında Cemal Gökhan Ç. ile aynı otomobilde bulunan 31 yaşındaki Neslihan Namlucuoğlu da hayatını kaybetti.

Öte yandan aşırı süratli seyrettiği belirlenen 28 yaşındaki Cemal Gökhan Ç.’nin makas atarak gittiği; önünde seyreden işçi servisini sıkıştırınca servis midibüsü sürücüsü Taner Bulut’un çarpmamak için hamle yaptığı bu sırada metronun beton bariyerlerine çarparak yan yattığı ve önünde seyreden Ahu Özlü idaresindeki bir diğer otomobilin üzerine devrildiği belirtildi. Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kazaya karışan 3 sürücü de adliyeye sevk edildi.

AYNI VARDİYA ARKADAŞLARI AYNI SERVİSTE YAN YANA CAN VERDİ

Otomotiv devi fabrikada 16:00 – 24:00 vardiyasında birlikte çalışan 3 işçi aynı serviste yan yana can verdi. Bursa Gazeteciler Cemiyeti üyesi Emekli Gazeteci İsmet Kanşıra’nın işçi servisinde hayatını kaybeden oğlu Güray Kanşıra’nın evli ve tek çocuk babası olduğu; fabrikanın kaporta servisinde çalıştığı öğrenildi. Kanşıra’nın yarın Osmangazi ilçesindeki Hacıilyas camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Kent mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Aynı işçi servisinde hayatını kaybeden 43 yaşındaki 2 çocuk babası Hakan Şibay da 16:00-24:00 vardiyasında görevliydi. Şibay’ın cenazesi bugün Osmangazi ilçesindeki Hacıilyas camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığında toprağa verilecek. 2 çocuk babası 41 yaşındaki Mesut Güney’in cenazesi ise yarın öğle namazını müteakip toprağa verilecek.