4 otomobile çarpan sürücü ölümden döndü

Bodrum'da, virajı alamayıp, park halindeki dört otomobile ve bir evin bahçe çitine çarparak duran otomobilin 25 yaşındaki sürücüsü Buse Başeskioğlu, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Bodrum'da, virajı alamayıp, park halindeki dört otomobile ve bir evin bahçe çitine çarparak duran otomobilin 25 yaşındaki sürücüsü Buse Başeskioğlu, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Bodrum’un Geriş Mahallesi’nde oturan Buse Başeskioğlu, 24 Şubat akşamı ilçe merkezine gitmek üzere 34 PY 5960 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Geriş Altı Mevkisi’ne geldiğinde Başeskioğlu, aşırı hız ve yağmurdan kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirdi.

Kayıp savrulan otomobil, önce yol kenarında park halindeki 4 otomobile, ardından da bir evin bahçe çitlerine çarparak durabildi. Ortalık savaş alanına dönerken, kazayı hafif yaralı atlatan otomobil sürücüsü Buse Başeskioğlu’na, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansında gerekli müdahale yapıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA