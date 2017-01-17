Sanatsever yurdum insanı kardan çeşitli eser yapmaya devam ediyor. Sakarya'da kardan yılan, Tokat'ta kardan 'gelin-damat, Hakkari'de F-16, Balıkesir'de dönerin ardından şimdi de Tokat'ta iki vatandaş kardan tank yaptı.

Sanatsever yurdum insanı kardan çeşitli eser yapmaya devam ediyor. Sakarya'da kardan yılan, Tokat'ta kardan 'gelin-damat, Hakkari'de F-16, Balıkesir'de dönerin ardından şimdi de Tokat'ta iki vatandaş kardan tank yaptı.

Uzun süren kış mevsimi ve bir türlü kalkmayan kar, özellikle Anadolu’da hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle sokaklar ıssız kaldı, müşteri gelmeyen esnaf ise kendini kardan heykellere adadı. Sakarya’da bir vatandaş yaklaşık 30 metre uzunluğunda kardan yılan yaparak yaratıcılığın seviyesini yükseltirken Hakkari’de bir vatandaş kardan F-16 yaparak terörle mücadeleye dikkat çekti. Bu kış, kardan heykellerdeki 15 Temmuz etkisi oldukça hissedilir boyutta oldu. Edirne’de iki vatandaş, kardan yaptıkları tankın önüne yatarak 15 Temmuz’u canlandırmasının ardından bu kez Tokat’taki 2 esnaf 4 ton kar kullanarak gerçek boyutlarda bir tank yaptı.

Niksar'da Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde iş yeri bulunan Yasir ve Şehit Sarıca adlı kardeşler ilçede etkisini sürdüren kar yağışının ardından 4 ton kar kullanarak tank yaptılar. Kardan yapılmış tankı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yasir ve Şehit kardeşler kardan yaptıkları tankın üzerine çıkıp tankı ele geçiren vatandaşları temsilen 15 Temmuz pozu vermeyi de ihmal etmediler. Öte yandan vatandaşlar kardan tanka yoğun ilgi gösterirken, kardan tank ile hatıra fotoğrafı çektirip sosyal medyada paylaşıyorlar.

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