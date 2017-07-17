4 yaşındaki Suriyeli çocuk tuvalette öldü

Konya'da Suriyeli 4 yaşındaki Mazhar Al Englızı evlerinin tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şems Tebrizi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli Mazhar Al Englızı, annesi Shaza Al Englızı’ye tuvaletinin geldiğini söyledi. Bunun üzerine anne Al Englızı çocuğunu tuvalete getirdi. Küçük çocuk tuvalete girdiği sırada aniden yere düştü.

Çocuğunun bir süre yerde hareketsiz yatması üzerine anne durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede küçük çocuğun öldüğü tesbit edildi. Vucudunun morardığı belirlenen Mazhar Al Englızı’nın cenazesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Mazhar Al Englızı’nın kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda netlik kazanacak. DHA