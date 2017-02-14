400 ton fıstığı çaldığı iddia edilen şüpheli adliyede

Gaziantep'te, çok sayıda çiftçinin kendisine teslim ettiği 400 ton Antep fıstığıyla kaybolan tüccar Beşir K.'nın oğlu 35 yaşındaki Yusuf K., polisin yaptığı operasyonda yakalandı.

Gaziantep'te, çok sayıda çiftçinin kendisine teslim ettiği 400 ton Antep fıstığıyla kaybolan tüccar Beşir K.'nın oğlu 35 yaşındaki Yusuf K., polisin yaptığı operasyonda yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 200 fıstık üreticisinin 10 milyon TL değerindeki 400 ton Antep fıstığıyla ortadan kaybolan tüccar Beşir K. ve oğlu Yusuf K.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Yusuf K.’nın kaldığı adresi belirleyen ekipler, dün gece saatlerinde adrese operasyon yaptı. Gizlendiği evde gözaltına alınan Yusuf K., Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Çiftçilerin emanet ettiği fıstıklara henüz ulaşılmazken, polis ekipleri kayıp olan tüccar Beşir K.’yı arama çalışmalarını sürdürüyor.

DHA