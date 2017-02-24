41 öğretmene gözaltı kararı!

Gaziantep'te, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 41 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, isimleri açıklanmayan 41 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında toplam 41 öğretmen hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemleri devam etmekte olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmaların safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.” DHA