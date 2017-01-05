45 LV 414 plakalı araç polisi alarma geçirdi!

Polis ekipleri, İzmir Manisa Karayolunun Kuva-yı Milliye Anıtı karşısında İzmir yönünden gelen bütün araçlarla, Aydın’da İzmir istikametinden gelen araçları didik didik arıyor.

İzmir’deki terör saldırısının ardından olay yerinden kaçan 45 LV 414 plakalı beyaz bir araç için Manisa polisi alarm durumuna geçti.

Polis ekipleri, İzmir Manisa Karayolunun Kuva-yı Milliye Anıtı karşısında İzmir yönünden gelen bütün araçlarla, Aydın'da İzmir istikametinden gelen araçları didik didik arıyor.

Araç sürücülerinin üstleri aranırken, araçların bagajları da didik didik edildi. Arama noktası nedeniyle İzmir’den Manisa’ya kilometrelerce araç trafiği oluştu.

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KAÇAN TERÖRİST HER YERDE ARANIYOR

Aydın'da ise polis ekipleri İzmir istikametinden gelen araçları sıkı bir şekilde arıyor. Çiğli yönüne kaçtığı belirlenen siyah montlu ve beyaz bereli, 1.65 – 1.70 boylarındaki teröristin yakalanması için bu bölgede operasyonlar yoğunlaştırıldı.

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Aydın’da polis ve jandarma ekipleri tüm yollarda tedbir aldı. İzmir’deki hain terör saldırısının ardından plaka, marka ve modelleri belirlenen araçların yakalanması için tüm yollarda tedbir alan ekipler 3 adet araç ve plaka üzerinde çalışma yapıyor.İLGİLİ HABER Son dakika haberi İzmir adliyesine bombalı saldırı

Olayın ardından Aydın otoban gişelerinde çalışma başlatan Aydın polisi İzmir Bayraklı’dan kaçan, mühimmat ve patlayıcı taşıdığı belirtilen araç ve şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, kapalı kasa araçlar, otomobiller ve toplu taşıma araçlarını didik didik arıyor. Yolda yığılma olmaması için aynı anda birkaç ekip çalışma yapıyor. Arama ve kontrol çalışmalarına asayiş ve trafik ekiplerinin yanında çevik kuvvet polisleri de destek veriyor.