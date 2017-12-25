4/C’den 4/B’ye geçişler nasıl yapılacak? KHK yayınlandı, geçişler başladı

Devlet Personel Başkanlığı (DBP) 4/C’den 4/B’ye geçişler nasıl yapılacak sorusuna yanıt verdi. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4/C statüsünde çalışanlar 4/B statüsüne geçecek. Çalışanlar sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor. İşte adım adım 4/C’den 4/B’ye geçiş…
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Devlet Personel Başkanlığı şu açıklamayı yaptı:
Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 ve 18 inci maddeleri ile önemli düzenlemeler yapılmış olup; bu çerçevede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi yürürlükten kaldırılmış ve bu kapsamda istihdam edilen personelin, bundan sonra mezkur fıkranın (B) bendi kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edileceği hükme bağlanmıştır.
Bu çerçevede;
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
2-Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelin atama teklifleri sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarına gerçekleştirilecektir.
3-04/12/2017 tarihi itibarıyla geçici personel (4/C) olarak çalışmakta olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (02/01/2018) itibaren 90 gün içerisinde kurumlarınca sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarına atanır.
4-Geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemlerinde herhangi bir başvuru alınmayacak ve sınav yapılmayacaktır.
5-Daha önce geçici personel (4/C) pozisyonunda çalışmakta iken herhangi bir sebeple görevlerinden ayrılanlar (doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenler hariç olmak üzere) söz konusu düzenlemeden faydalanamayacaktır.
6-Düzenleme kapsamında geçici personel tahsis edildiği teşkilat ve birimde geçici personel olarak yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam edecek şekilde sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilir.
7-Bu kapsamdaki personel yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar sözleşmeli personel pozisyonlarında (4/B) istihdam edilecektir.
8-Geçici personel pozisyonlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve atama süreci devam edenler ile atamaları yapılanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.
9-Adam/ay hesabına göre kısmi süreli çalışanlar ve saat ücreti ile çalışanlar söz konusu düzenlemeden faydalanamayacaktır.
10-Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş durumunda iş sonu tazminatı ödenmeyecektir.
11-Geçici personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç; iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır.
12-Geçici personelin geçirileceği sözleşmeli personel pozisyonları tahsis edilmiş sayılacağından, geçici personel hâlihazırda çalışmakta oldukları kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilecektir.