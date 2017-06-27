4’üncü kez intihar etmek istedi!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron firma bünyesinde çalışırken işten çıkarılan ve daha önceden 3 kez intihar girişiminde bulunan 2 çocuk babası İbrahim Halil O., bu kez 5 katlı binanın çatısına Türk bayraklı tişört giyip, elinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteriyle çıktı. Polislerin konuştuğu Halil O., 1 saatlik çabanın ardından ikna olup indirildi.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Taşeron firma bünyesinde Büyükşehir Belediyesi’nde işçi olarak çalışırken işten çıkarılan ve daha önce de 3 kez intihar girişiminde bulunan Halil O., bulvardaki atıl durumda olan 5 katlı binanın çatısına Türk bayraklı tişört giyip elinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posteriyle çıktı. İbrahim Halil O.’nun atlayacağını söylemesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polislerin yolu araç ve yaya trafiğine kapattığı binanın önüne itfaiye tarafından havalı branda açıldı. Çevredeki kalabalığın cep telefonuyla görüntü alma yarışına girdiği olay yerinde polislerin konuştuğu Halil O., 1 saatlik çabanın ardından ikna olup indirildi. İbrahim Halil O., polis merkezine götürüldü.