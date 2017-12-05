‘5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’ neden ve ne zamandır kutlanıyor?

Bugün 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü. 5 Aralık'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1985 yılında, gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya çapında duyurmak ve gönüllü programlara katılımı arttırmak amacıyla kutlanmasına karar vermiş. İşte bu özel güne dair ayrıntılar...

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 123 ülkede 5 Aralık, Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmaktadır. Peki 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü neden kutlanır? Gönüllüler Günü ne zamandır kutlanıyor?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1985 yılında, gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya çapında duyurmak ve gönüllü programlara katılımı arttırmak amacıyla ‘5 Aralık' tarihinin her yıl Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmasına karar vermiştir.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 123 ülkede 5 Aralık, Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmaktadır. Gönüllü hizmetleri daha da yaygınlaştırmak ve tanıtmak için; Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2001 yılını, Dünya Gönüllüler Yılı olarak ilan etmesiyle birlikte, bu konuda yapılan çalışmalar ve hazırlıklar da daha fazla önem ve hız kazanmıştır. Dünya Gönüllüler Günü; ‘gönüllülük' kavramının toplumumuzda daha geniş kitlelere yayılması, günlük hayatımızın doğal bir parçası haline gelmesi ve gönüllü çalışmaların, yerel, ulusal ve global platformlarda tanıtılması için çok önemli bir fırsat olarak kabul edilmektedir.

Bu amaçla, Dünya Gönüllüler Günü'nde; gönüllülüğün tanıtılması, yaygınlaştırılması, desteklenmesi, teşvik edilmesi ve böylece; bireyleri, yaşadıkları topluma karşı daha sorumlu olmaya, bir arada hareket etmeye ve gönüllü olmaya yönlendirmek için; bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı, gönüllü çalışmaların teşvik ve takdir edildiği çeşitli etkinlikler ve kutlamalar yapılmaktadır.

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