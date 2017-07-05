5 Temmuz Şans Topu sonuçları: Devir sırası şimdi Şans Topu’nda!

Büyük bir merakla beklenen 5 Temmuz Şans Topu sonuçları resmen belli oldu. Milyonlarca vatandaşın şansını denediği Şans Topu sonuçları Milli Piyango idaresi tarafından canlı yayında yapılan çekilişle belirlendi. Şans Topu sonuçlarında bu hafta büyük ikramiye İşte Şans Topu sonuçları...

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez oyunu olan Şans Topu çekilişi bu akşam da oldukça heyecanlı geçti. Bu hafta 838 numaralı Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleştirildi. Saat 21:15'te başlayan çekilişte büyük ikramiyenin 700 bin tl civarında olması tahmin ediliyordu ve resmi sonuçlara göre ikramiye 675 bin lira olarak belirlendi. Ancak bu tatmin edici ikramiye kimse 5+1’i doğru bilemeyince önümüzdeki haftaya devretti.

Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilenler gelecek hafta yaklaşık 1 buçuk milyonluk bir ikramiyeye sahip olacak, haftalardır devreden Süper Loto’dan sonra Şans Topu’nunda devretmesi şans oyunu tutkunlarının heyecanını zirveye taşıyacak. İşte haftanın Şans Topu sonuçları…

İŞTE 5 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI

02-05-10-11-32 + 02

ŞANS TOPU İKRAMİYE DAĞILIMI

5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 675.708,94 TL 5 bilen kişi sayısı : 22 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.071,85 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 218 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 310,40 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.686 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 33,60 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 6.312 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 18,10 TL 3 bilen kişi sayısı : 82.693 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,80 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 54.124 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,95 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 162.334 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,70TL

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SONUÇLARI

Şans Topu'nun 28 Haziran tarihli 837. hafta çekilişi sonuçlarına göre kazanan numaralar şu şekilde;

20-21-23-24-29 + 09

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU İKRAMİYE DAĞILIMI