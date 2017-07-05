5 Temmuz Şans Topu sonuçları: Devir sırası şimdi Şans Topu’nda!

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez oyunu olan Şans Topu çekilişi bu akşam da oldukça heyecanlı geçti. Bu hafta 838 numaralı Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleştirildi. Saat 21:15'te başlayan çekilişte büyük ikramiyenin 700 bin tl civarında olması tahmin ediliyordu ve resmi sonuçlara göre ikramiye 675 bin lira olarak belirlendi. Ancak bu tatmin edici ikramiye kimse 5+1’i doğru bilemeyince önümüzdeki haftaya devretti.
Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilenler gelecek hafta yaklaşık 1 buçuk milyonluk bir ikramiyeye sahip olacak, haftalardır devreden Süper Loto’dan sonra Şans Topu’nunda devretmesi şans oyunu tutkunlarının heyecanını zirveye taşıyacak. İşte haftanın Şans Topu sonuçları…
İŞTE 5 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI
02-05-10-11-32 + 02
ŞANS TOPU İKRAMİYE DAĞILIMI
|5+1 bilen kişi sayısı :
|1. Devir
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|675.708,94 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|22
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3.071,85 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|218
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|310,40 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|2.686
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|33,60 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|6.312
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|18,10 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|82.693
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,80 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|54.124
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5,95 TL
|1+1 bilen kişi sayısı :
162.334
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,70TL
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SONUÇLARI
Şans Topu'nun 28 Haziran tarihli 837. hafta çekilişi sonuçlarına göre kazanan numaralar şu şekilde;
20-21-23-24-29 + 09
GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU İKRAMİYE DAĞILIMI
|5+1 bilen kişi sayısı :
|2
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|317.261,80TL
|5 bilen kişi sayısı :
|17
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3.732,65TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|225
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|282,10TL
|4 bilen kişi sayısı :
|2.312
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|36,60 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|5.275
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|20,10 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|67.764
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,40 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|51.716
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5,80 TL
|1+1 bilen kişi sayısı :
|171.171
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,30TL