Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

5 zabıta saydı! Hepsi üstünden çıktı…

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kente başka ilden gelerek dilenen 78 yaşındaki A.D.'nin üstünde 71 bin 59 lira çıkınca şaşkınlık yaşadı.

22:2228 Haziran 2017
Gündem
5 zabıta saydı! Hepsi üstünden çıktı…
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kente başka ilden gelerek dilenen 78 yaşındaki A.D.'nin üstünde 71 bin 59 lira çıkınca şaşkınlık yaşadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşlarının huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla denetimlerini bayram boyunca sürdürdü. Toplu Taşıma Merkezi yakınlarında dilenen A.D., denetim sırasında yakalandı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Yapılan kontrolde, dilencinin üzerinden 71 bin 59 lira para çıktı. Zabıtça ekipleri, el konulan ve çoğunluğu 5 ve 10 liralık banknotlardan oluşan paraları saymakta bir hayli zorlandı.

dilenci2

Foto: DHA

A.D hakkında Kabahatler Kanunu’na göre idari işlem yapılarak 109 lira para cezası kesildi. A.D.’nin parayı dilencilikle biriktirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

 

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşları, insanların duygularını istismar eden bu kişilere karşı uyardı.

Son güncelleme: 22:5428.06.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar